民眾黨自提軍購條例「5項4000億」 國防部批：項目不完整

針對1.25兆國防特別預算條例，民眾黨立委黃國昌昨（26）日自提黨團版本，明列出5項軍購項目，並將預算上限下修到4000億元；但國防部指出，完整特別條例規劃包含7個項目，顯見白營草案，內容不完整，欠缺專業評估；行政院也批評，民眾黨版本軍購程序設計窒礙難行，且完全排除打造非紅供應鏈的計畫，將嚴重影響台灣永續戰力。

立委(國)馬文君VS.國防部長顧立雄說：「你所有剛剛的指教，都要先付委，我們才能進行討論嘛，部長，你請回答我們的問題。」為了1.25兆國防特別預算，遲遲無法付委審查，國防部長顧立雄專報中罕見動怒，和國民黨立委馬文君爆發激烈口角，立委(國)馬文君VS.國防部長顧立雄說：「我們在機密專報上面已經詳細的說明了，我剛剛講過了，為什麼我們不參加全機密預算，是因為它有一些必須公開的，如果委員不想聽，那我想我們一直講也沒有什麼用啊，我們沒有不想聽。」

隨著國防特別預算8度被在野封殺，民眾黨團昨（26）日也自提，《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，對照民眾黨版不只草案名稱變更，還刪除院版運用重層攔截網，打造台灣之盾非紅供應鏈等文字，院版採購項目未明列裝備名稱，民眾黨版直接列出M109A7自走砲，海馬士多管火箭飛彈系統等，5個項目名稱採購數量及預算上限，同時將政院版所列經費上限1兆2500億元，改為4000億元且採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立院同意分期辦理預算籌編及審議。

立委(眾)黃國昌說：「我們付了錢，就要拿到東西。」但國防部也指出，完整特別條例規劃包含7個項目，已經在19日機密專報中接受質詢，民眾黨團版本卻只有5個項目，反批白營提案內容不完整欠缺專業評估，行政院也批評在野草案，與美方目前的軍購項目有明顯落差，內容支離破碎缺乏整體戰略構想，且軍購程序設計沒有考慮實務情形，將導致對美軍購窒礙難行。

另外草案中完全排除政府，推動國防自主打造非紅供應鏈的計劃，將嚴重影響台灣永續戰力，立委(民)沈伯洋說：「立法委員自己跑去弄軍購，然後內容不專業，行政院版由國防部所提出的內容是非常的扎實，如果對內容有意見到委員會去說。」

立委(眾)黃國昌說：「我既然提案了，當然會希望我們的版本要進去(院會)。」黃國昌趕在立委任期最後一天，力拚完成最後一舞，然而針對軍購預算朝野持續爭論不休。

