民眾黨自提軍購版本.國民黨將跟進 政院:不要污辱國軍

1.25兆軍購在立院卡關，民眾黨自提版本，不只刪除非紅供應鏈，還把1.25兆砍到只剩4000億，連國民黨也要提出軍購草案，不過，行政院秘書長張惇涵批評，國防軍事是一門專業，在野黨如果支持國軍，不要用侮辱國軍的說法自提版本，不如和政院版一起審查，才是最快的方法。

總統賴清德，主持二月份將官晉任授階典禮，重申國防實力沒有鬆懈的本錢。總統賴清德：「威權主義持續擴散，面對現代化戰爭形態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，臺灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。」

行政院秘書長張惇涵批評，民眾黨自提版本將使對美軍購案窒礙難行（圖／民視新聞）





賴清德點到為止，1.25兆軍購，前一天在立院第10次被封殺，民眾黨的自提版本，卻把1.25兆砍到只剩4千億，還刪除非紅供應鏈，連國民黨也要跟進自提。立委（國）牛煦庭：「

那當然我們也持續的跟美方在做，這個通暢管道通暢的這樣子的一個溝通，這個提出自己的版本，這本來就是我們討論的範圍之一，既然要準備就應該準備充足之後，再來做定案

，現在都還在黨內討論的階段，請大家稍安勿躁。」

1.25兆軍購卡關民眾黨自提版本 政院：造成台美軍購窒礙難行

１．２５兆軍購連續１０次遭卡關（圖／民視新聞）





行政院秘書長張惇涵：「所以從實質面缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行，術業有專攻﹑在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，來提他們自己的軍購特別條例。」張惇涵批評，民眾黨版本，將讓台美軍購案，變得窒礙難行，與其藍白自提版本，不如和"政院版"一起審查，才是最快方法。





