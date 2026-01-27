民眾黨自提軍購版本 賴清德指「術業有專攻」：立院不宜越俎代庖

總統賴清德今接受專訪時表示，術業有專攻，負責監督的立法院不宜越俎代庖處理國防特別條例。（圖／總統府提供）

立院藍白今天（27日）中午十度封殺行政院提出的8年1.25兆國防特別條例，僅放行民眾黨自提的國防特別條例，預算上限只有4000億元，並採1年期編列。總統賴清德在今晚播出的專訪中直言「術業有專攻」，國防專業不妨交給國防部來辦理，負責監督的立法院不宜越俎代庖，「本來是1.25兆，把它切成4000億，到底要買什麼，到底不買什麼，台灣之盾會不會破洞？」

民眾黨團26日提出黨版國防特別條例，賴清德於今晚播出的專訪中表示，「聞道有先後、術業有專攻」，國防是專業，不妨交給國防部來辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，不宜越俎代庖，應該遵照憲政體制分工合作，政府做政府的事情，立法院監督，這樣對國家來講會比較好。

賴清德說明，1.25兆是分8年，一年才1500、1600億而已，並打造「台灣之盾」、智慧化攻防體系，推動國防產業，「國防產業如果推動得起來，這樣國防才能夠永續發展，這是環環相扣、缺一不行」，並質疑本來是1.25兆，把預算切成4000億，到底要買什麼？不買什麼？台灣之盾會不會破一個洞？

賴清德接著說，美國之前通過的「國家安全戰略報告」，有4個重點，包含美國將著重在美國本土安全；美國會把資源力量移到印太，確保印太的和平穩定，避免中國在區域的擴張影響全世界；集體防禦、責任分攤；美國希望再工業化。

賴清德指出，其中「集體防禦，責任分擔」，是美國希望印太要和平穩定，阻止主要是中國勢力擴張，危及區域和平穩定，不是只有美國出力，印太區域的國家統統都要出力，大家要一起就是集體防禦，責任要分攤。

賴清德說，所以日本今年的國防預算達到GDP的2%，高達1.8至1.9兆台幣，台灣是1.25兆分8年，日本一年就1.8到1.9兆元，韓國也在進行核子動力潛艇，國防預算也在增加，澳洲、菲律賓、美國自己國防預算也在增加，尤其美國今年國防預算多達9000多億美金，接近1兆元。

賴清德提到，川普說明年（2027年）要達到1.5兆美元，不是只有要求台灣增加，美國自己都在增加，日本、韓國、菲律賓都在增加，大家共同承擔區域和平穩定，「對台灣好，對區域好，對全世界都好，所以我們不能夠置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任」。



