民眾黨自提軍購特別條例草案出爐 1.25兆砍到採購總額上限4000億

民眾黨前主席柯文哲昨天自曝曾跟民進黨團總召柯建銘說，讓人工生殖法通過，總預算、軍購案他來處理，結果民進黨不願意。台灣民眾黨立法院黨團今天（26日）提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案備受關注！草案內容明定六款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，並採一年一期方式編列。

民眾黨團草案還規定，《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國122年12月31日止。

廣告 廣告

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）、立委劉書彬 （右二）、政策會執行長賴香伶（左）及黨團主任陳智菡（右）26日在立法院舉行記者會，說明民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。（中央社）

為強化自我防衛能力，行政院會去年（2025年）11月通過預算規模8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議後，遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。此外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌之前赴美訪問後，宣稱軍購僅需3000億元，更表示將自提國防特別條例版本。



黃國昌、民眾黨立委立委劉書彬、政策會執行長賴香伶及民眾黨團主任陳智菡今天召開民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案記者會，說明相關內容。



賴香伶表示，民眾黨對於國防議題非常慎重，絕非側翼所說是為反對而反對，且民眾黨團版本有三個核心立場，包括國防投資必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰力的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，以及國防安全與財政永續及社會安全應並行不悖等三立場。



黃國昌發言說明民眾黨團草案內容，並表示自由當然不是免費的，台灣人也從來沒有把自由當成是免費的，但付了錢就要拿到東西，民眾黨絕對支持台灣國軍強化自主防衛能力，但不容許「胡搞瞎搞」。



民眾黨團所提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案共8條條文，第1條開宗明義指出，因應中共軍事威脅持續擴張，為建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力的武器及裝備，運用重層嚇阻，發揮聯合戰力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。



關於採購項目，民眾黨團版規定，共有六款項目，包括M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發等，預算上限為1267億元；海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）82套等，預算上限為1276億元；反甲型無人機飛彈系統，預算上限為347億元；標槍反裝甲飛彈70套1050枚，預算上限為118億元；拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，預算上限為111億元；其他為因應國軍作戰能力急速提升的需求且已取得外國同意售出的項目，預算上限為881億元。



民眾黨團草案也明定，依本條例辦理的「採購」，總額上限為4000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。



黃國昌說，草案中規定，行政院應於本條例通過後一個月內，向立法院提出下列專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案。此外，自第二期起的特別預算案，行政院應於立法院審議時併同提出採購進度、付款情形、裝備到貨及驗收狀況、次期特別預算案籌編及支用規劃的專案報告。

責任主編：于維寧