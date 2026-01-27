民眾黨自提軍購特別條例 國防部揭多項缺失：窒礙難行

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨團昨(26)日自提軍購特別條例草案，列出6款採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。國防部今(27)日臨時召開記者會指出，民眾黨團版本並未列出配套措施，如果立法院強行通過了民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至很可能執行之後會衍生後遺症，「如果說按照這版本去做，的確窒礙難行。」

民眾黨團昨日公布黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，內容包括6項對美軍購案，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機、標槍飛彈、拖式飛彈等，總額上限為新台幣4000億元。草案也明訂，行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢。

國防部今日上午召開記者會回應，國防部戰規司長黃文啓中將指出，與民眾黨團版本不同的是，行政院版草案明確規劃七大面向，核心包含建構多層次防空與反彈道飛彈的「台灣之盾」，以及導入AI輔助與C5ISR指管系統以縮短決策時間、強化「擊殺鏈」效率，並強調打造「非紅供應鏈」以確保關鍵零組件不依賴中國。若缺少其一，都會對防衛作戰兵力與聯合作戰計畫執行造成嚴重衝擊。

黃文啓表示，民眾黨團軍購條例列出5項軍購案都沒有列「國內配合款」，相關的附屬設施、後勤保修設施，這些都沒有在民眾黨團版本裡面。黃文啓說，如果買了這些裝備回來，卻沒有地方放，很可能就會造成裝備損壞，「如果說國防部現在按照民眾黨版本去做，真的的確是窒礙難行。」

黃文啓強調，每個黨團有其立場他不多做評論，但國防部項目是依據敵情威脅、國軍聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做，如果說立法院強行通過了民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至很可能執行之後會衍生後遺症。黃文啓也說，國防部絕對會跟立法院就技術層面清楚地交代清楚，不過還是希望能夠按照行政院的版本來通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。

另外，國防部主計局局長謝其賢中將指出，民眾黨團的版本訂了數量跟預算上限，但條例是法律位階，如果在法律位階明訂採購數量和預算上限，未來採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須修改法律，會造成執行上面的一個困難。

且民眾黨版本只有軍購，而軍購用美金計價，美金跟新台幣有匯率問題，如果用新台幣訂了上限，未來8年匯率有任何變化，台幣貶值一塊錢購買力就可能下降上百億，與訂定數額會有差異。謝其賢說明，在條例法律位階的文件上沒有訂定詳細數量和預算上限，但會在特別預算案書表揭露，這是行政院各項特別預算一貫性做法，條例訂定採購數量和預算上限會造成執行困難。

