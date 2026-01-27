民眾黨自提軍購特別條例 律師曝關鍵：黃國昌很可能會成立洩密罪

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。林智群律師質疑，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的。結論就是，民眾黨立委黃國昌很可能會成立洩密罪。

黃國昌說明民眾黨版軍購條例。（圖／翻攝畫面）

林智群律師今（27）天表示，黃國昌之前把國防會議的機密資料帶出去，他說他是不小心的，地檢署開始偵辦，然後一堆人開始研究黃國昌帶出去的時間，以及消失在監視器之外的42秒。

林智群律師提到，昨天之前，黃國昌還可以說他是不小心的，昨天黃國昌公布民眾黨版的特別軍購預算內容之後，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的。

結論就是，黃國昌很可能會成立洩密罪。林智群律師也說，但他應該不會很在乎啦！這個人為了流量、聲量（曝光度）跟自己的政治利益，什麼事情都幹得出來，就算是傷害了國家也沒關係。反正到時候喊政治迫害，就一堆白癡買單了。

民進黨立法院黨團則是表示，民眾黨團高喊要自提「國防採購（軍購）條例」，看似積極，實際卻是在掩飾卡關事實。真正負責任的監督，是讓行政院版本回到正常程序、交付委員會實質審查，而不是先把程序鎖死，再站出來演修門的人。門是誰鎖的，社會都看得很清楚。

更荒謬的是，柯文哲先說拿「人工生殖法」交換國防預算，轉眼又改成自提條例，整套操作就是先卡關、再甩鍋、最後作秀。國防不是政治談判的籌碼，而是攸關國軍戰備與國家安全的現實。想用自提版本包裝阻擋審查，台灣人不會被騙，國際也不會被騙。請把國防還給專業，把國會還給程序。

