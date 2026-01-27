民眾黨自提軍購特別條例 綠：盼與政院版同付委加速審查

（中央社記者王揚宇台北27日電）台灣民眾黨立法院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，各界對於民眾黨團版有不同看法，希望未來行政院版本能一同付委，下會期優先審議。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查。

民眾黨團昨天自行提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳上午召開「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會。

鍾佳濱說，各界對於民眾黨團版本有不同看法與評論，不管內容如何，民進黨團都希望相關版本能在國會充分討論，各版本也不怕比較，下會期可以優先審議。

沈伯洋表示，尊重立委提案的權利，但他認為，最懂這部條例的就是國防部，且國防部提出的版本才是最完整的，當中有考慮到後勤、系統、彈藥、台美軍事合作、台灣加入非紅供應鏈等，希望未來行政院版可以一起付委審查，且必須加快速度，不能再延宕。

范雲說，希望行政院版軍購特別條例草案可以一起付委，並於立法院下會期速審，對外釋出台灣跨黨派對於安全風險有高度警覺、有快速決策能力等訊息。倘若立法延宕，容易被外界誤以為台灣政策搖擺或內部共識不足。（編輯：萬淑彰）1150127