民眾黨自提《軍購特別條例》 國防部指無配套窒礙難行

行政院提出的1.25兆《國防特別條例》還在立法院卡關，民眾黨團也提出《軍購特別條例》，列出包括海馬士多管火箭系統等5項採購項目，上限為4000億新台幣，採一年一期方式編列。但國防部早上開記者會回應，民眾黨團版本只有買裝備，沒有建立配套措施，恐怕窒礙難行。

國防部戰規司長黃文啓表示，「他都沒有列國內配合款，比如說海馬士它是必須要蓋戰堡跟車堡，這些是沒有在裡面的，按照這個版本去做，真的的確是窒礙難行。」

國防部強調，7大項目缺少一樣，都可能衝擊到已經準備調整的作戰計劃執行，還舉例AI輔助及C5ISR系統就是關鍵項目，如果沒有這套自動化指管系統，買再多武器也是各行其事，還強調美方軍購發價書（LOA）有嚴格效期，錯過簽署期限，所有審查程序都要從頭來過。

民眾黨立委林國成說：「你購買什麼武器要明確化，行政院版本是含糊的，這裡面有一部分的錢要做什麼，是空白授權。」

立法院國民黨團首席副書記長林沛祥回應，「我們對於友黨的決策，我們是尊重的，要決定要去支持，我想我們要等到黨團大會來去決定之後，我們才能做出一定決策方案。」

民進黨立委沈伯洋表示，「國防部提出來的版本，才是最完整的版本，才是最切合台灣需求的版本。國防部提出來的行政院版本，應該要、一定能夠一起付委，而且必須要趕快審查了。」

立法院程序委員會中午將針對30日院會議程進行討論，民進黨團強調不會阻擋民眾黨團版本，而是希望包含行政院版的所有版本都能在這個會期最後一次立法院會付委審查，並且在下個會期速審。