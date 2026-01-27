民眾黨自提4千億軍購特別條例 國防部質疑內容欠缺專業評估

民眾黨提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6項軍購項目，總額上限為新台幣4000億元。（示意圖／黃耀徵攝）

行政院規劃8年投入新台幣1.25兆元的國防特別預算案，去年11月送交立法院審議後屢遭封殺。民眾黨主席黃國昌日前赴美訪問返台後，宣布將另提軍購特別條例版本，相關草案昨（26）日出爐，總額上限為4000億元。不過，國防部隨即提出質疑，直指民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項目與數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

國防部表示，國軍建案作業程序是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循作戰需求、系統分析、期程工項及整體獲得規劃的邏輯思維，確認所需籌購的武器裝備。

國防部進一步指出，凡是達新台幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美國在台協會（AIT）的公開肯定，與「以政治宣示取代專業審查」相反。

國防部強調，美方對外軍售作業有完整審查程序，在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

國防部說明，國防部特別預算向美籌購的武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最終價款、品項、期程與交運時間。

國防部提到，國防部的特別條例完整規劃，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、AI輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能相關裝備、台美共同研發及採購合作之裝備、系統等7項，已於1月19日向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會立委質詢。國防部也強調，民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項目與數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

針對民眾黨自提軍購特別條例草案，國防部指出相關內容欠缺完整專業評估。（示意圖／方萬民攝）

