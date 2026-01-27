民眾黨自提4000億軍購版本 國防部：缺乏國內配套無法執行

總統賴清德喊出8年1.25兆國防特別預算在立院連續遭藍白聯手阻擋，民眾黨昨天提出4000億特別預算版本。對此，國防部今天（27日）早上召開記者會針對軍購案作出說明，國防部直指民眾黨版本沒有國內配套設施，到時候武器回來國內將無法使用。國防部還強調，如果最終立院通過民眾黨版本，他們會清楚說明其無法執行以及未來會產生的後遺症。

國防部今早召開記者會，戰略規劃司長黃文啓說明對美軍購案的流程，需先與美國在台協會協商，經其評估後向美方印太司令部及國防部遞交需求，再經美方多部門審查後，進入國會預審及知會程序，黃文啓指出，對美軍購流程複雜且時間敏感，發價書有效期通常為40天（長則60天，短則15天），我方需在此期限內決定是否簽署，否則流程需重啟。

廣告 廣告

軍購流程。（圖／國防部）

面對民眾黨提出的4000億特別軍購版本，黃文啓表示，僅列出五項對美軍購，未包含國內配套設施，他舉例，像是海馬斯飛彈所需的庫房、車庫、後勤保修設施，也未涵蓋彈藥預算。若無這些配套，武器將無處存放或無法有效使用。

國防部直指民眾黨版本無法執行。（圖／國防部）

記者會上，媒體詢問目前國防部對美採購案出現不少延宕交貨的情況，對此，黃文啓回應，受到新冠疫情的影響，導致全球軍工產業供應鏈中斷、生產節奏減緩，不只是當時疫情停工，就連復工後，也要面對技術人力流失的斷層，所以才會讓交期不斷延後。

黃文啓強調，國防部對此也多次與美方進行討論，並且在1.25兆特別軍購預算中，也將時間拉長，有信心可以如約交貨。

延伸閱讀

蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標

卓揆提「台灣101」惹議 郭正亮批「矯情」爆綠憂蔣萬安選總統

曾在立法院被郭國文質詢「台灣101」！賈永婕當時反應是這樣