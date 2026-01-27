民眾黨自提4000億軍購特別條例 賴清德：台灣之盾會不會破洞？

賴清德說國防是專業，立法院不宜越俎代庖。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 賴政府提出1.25兆元國防特別條例，民眾黨團也自提4000億元版本，不過條文第一條就漏字。對此，總統賴清德今（27）日表示，本來是1.25兆卻切成4000億，到底要買什麼、不買什麼？台灣之盾會不會破一個洞？他舉例，就像一把傘，總是要完整才能夠遮住雨。

賴清德今下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受《民視》節目「台灣最前線」專訪表示，有一句話說「聞道有先後，術業有專攻」，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理；立法院就是監督，在憲政體制上面，它是監督機關，不宜越俎代庖。

賴清德指出，1.25兆是分8年，一年才1500、1600億而已，政府要打造的是台灣之盾，以及智慧化攻防體系、推動國防產業，這是環環相扣、缺一不行。他說，本來是1.25兆卻切成4000億，到底要買什麼、不買什麼？「你的台灣之盾會不會破一個洞」？本來台灣之盾是完整的，結果只給1/4的錢，會不會變成只有1/4的功能，那等於是沒有功能，就像一把傘，總是要完整才能夠遮住雨。

賴清德前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅。 圖：總統府提供

賴清德表示，美國之前通過的國家安全戰略報告有四個重點，第一，美國將著重在美國本土安全；第二，美國會把資源力量移到印太，確保印太的和平、穩定，目的要避免中國在區域擴張影響到全世界；第三，集體防禦、責任分攤；第四，美國希望能夠再工業化。

針對集體防禦、責任分攤，賴清德說，美國希望印太如果要和平穩定，主要是阻止中國勢力擴張，但不是只有美國出力，印太區域的國家都要出力。他說，日本今年國防預算達到GDP的2%，高達1.8到1.9兆台幣；另外，韓國、澳洲、菲律賓，甚至美國的國防預算都在增加，也就是說，大家共同承擔區域的和平穩定，這對台灣好、區域好，對全世界都好，所以不能夠置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任。

主持人詢問，會不會覺得藍白阻擋背後是中國在使力？賴清德回應，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚。他說，國防特別條例被擋9次，希望在野黨重新思考。

至於是否願意去國會說明，賴清德則說，根據憲法，他可以徵詢立法院同意，到立法院向國人國情報告；立法院本來就也可以邀請他，但並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情，因為總統沒有這個義務。他強調，只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面。

針對藍白擋總預算是否會影響施政，賴清德表示，這個一定會影響到，最後受影響的一定是全國人民，所以希望在野黨「不看僧面，看佛面」。他說，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但彼此都是同一個國家、都有共同的責任向人民負責。

賴清德說，讓國防特別預算付委，如果不滿意可以刪，也可以提修正動議；對於中央政府總預算，也可以這樣，哪一個預算沒有道理，要刪就刪，也可以提附帶決議。不過，他說，不能夠都不審查，預算會期不審查預算，這是我國有史以來第一次，沒有過這樣子的，人民應該不會覺得這樣做是對的。

