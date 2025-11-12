民眾黨自曝民調贏蘇巧慧 但李四川最高 侯友宜籲積極認識新北

民眾黨主席黃國昌日前在電台節目上稱2026新北市長選舉民調，他贏過民進黨籍立委蘇巧慧，但台北市長李四川是最高。新北市長侯友宜今（12）日回應，要積極的去認識新北，跟新北市市民報告能夠為新北做什麼，這才是最重要的。（柯毓庭攝）

民眾黨主席黃國昌日前在電台節目上稱2026新北市長選舉民調，他贏過民進黨籍立委蘇巧慧，但台北市長李四川是最高。新北市長侯友宜今（12）日回應，要積極的去認識新北，跟新北市市民報告能夠為新北做什麼，這才是最重要的。

侯友宜說，其實在整個選舉的過程當中，選戰是變化多端，但是最主要的還是要回歸到本位，因為新北市幅員遼闊，有意願要參選的歡迎，但是更要積極的去認識新北，因為新北幅員遼闊，必須要花很長時間，跟新北市市民來報告你能夠讓了解新北以後，能夠為新北做什麼、帶給新北市的願景是什麼，得到市民的支持才是最重要的。

對於副總統蕭美琴8日在IPAC峰會發表演說，被認為是台灣外交突破。侯友宜則表示，能夠讓台灣的能見度提升、讓國際看見，而且能夠化為實際的外交具體成果，「我們都是樂見，也是支持的，所以台灣的外交，大家共同打拚，一起鬥陣走。」

