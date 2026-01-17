民眾黨與國民黨質疑與挑戰—-台積電（TSMC）與其台灣供應鏈廠商海外設廠強勁的成長動能?



截至 2026 年初，台積電（TSMC）與其台灣供應鏈廠商在半導體產業展現出強勁的成長動能。以下是根據最新法說會與市場資訊整理的現狀：

台積電 2026 年發展重點

技術領先：2 奈米（N2）製程已於 2026 年 1 月正式進入量產階段。同時，1.4 奈米（A14）與更先進的 1 奈米技術正加速推進中，1.4 奈米預計將於 2027 年試產，2028 年正式量產。

財務預測與投資：台積電預估 2026 年營收將成長約三成。為了應對強大的 AI 需求，2026 年資本支出大幅上調，最高上看 560 億美元。

市場地位：IDC 預測台積電 2026 年在晶圓代工市場的市佔率將進一步提升至 73%。

台灣關鍵合作廠商（台積電概念股）

台積電的大規模擴產帶動了台灣本土供應鏈的發展，主要集中在以下領域：

設備與廠務工程：漢唐 (2404)、帆宣 (6196)、亞翔 (6139)、聖暉 (5536)* 等廠商受惠於台積電全球擴廠計劃。

先進封裝 (CoWoS) 供應鏈：隨著 AI 晶片需求暴增，封測龍頭日月光投控 (3711)，以及提供濕製程設備的辛耘 (3583)、萬潤 (6187) 等企業成為關鍵合作夥伴。

半導體材料與耗材：家登 (3680) 提供關鍵的光罩傳送盒，支撐先進製程的穩定生產。

台灣半導體產業地位

全球布局與產能佔比：儘管台積電在美國、日本、德國持續擴廠，但台灣政府預計到 2036 年，台灣仍將保有全球約 80% 的半導體高階產能，核心研發與生產基地依舊留在國內。

伺服器與代工夥伴：台灣代工廠如 鴻海 (2317)、廣達 (2382)、緯創 (3231) 等，在 AI 伺服器領域與台積電製造的晶片緊密結合，共同鞏固台灣在全球 AI 硬體供應鏈的領導地位。

截至 2026 年 1 月，台灣半導體產業在台積電帶領下，已針對美國市場制定了具體的階段性投資目標與鉅額資金規模，主要集中在 2030 年 及 2032 年 兩個時間點：

台積電赴美投資金額與規模

投資總額： 台積電已承諾在美國亞利桑那州的總投資金額預計達 1,650 億美元。最新的台美貿易協議框架更顯示，台灣（含政府與台積電）對美晶片產業的總體投資意向最高可能達到 5,000 億美元。

廠房佈局：

第一、二廠： 一廠已進入量產；二廠預計於 2027 年下半年 開始量產 3 奈米製程。

第三廠： 已於 2025 年動工，預計 2030 年以前 導入 2 奈米或更先進製程量產。

後續擴張： 根據 2026 年初的資訊，台積電有意再加碼興建至少 4 至 5 座廠，使當地總廠數規模大幅提升。

投資時程與產能轉移目標

2029-2030 年目標： 美國商務部設定目標，希望在川普總統任期結束前（約 2029 年），能將台灣半導體產能的 40% 轉移至美國。

2032 年以後： 預計亞利桑那州的 6 座主要晶圓廠全數完工最快需等到 2032 年之後。屆時，台積電在美國的 2 奈米及更先進製程產能預計將佔其全球先進製程產能的 30%。

台灣在全球供應鏈的長期地位

儘管赴美投資規模空前，但台灣政府強調「核心技術留台」：

2030-2036 年預測： 台灣經濟部指出，即便在海外加速擴產，到 2030 年台灣仍將掌握約 85% 的領先產能；至 2036 年，台灣在全球高階半導體產能的佔比仍將維持在 80% 左右。

關鍵投資驅動力

對等關稅協議： 2026 年 1 月台美達成貿易協議，台灣獲准享有 15% 的對等關稅優惠，這成為推動台灣半導體廠商加大對美投資的重要誘因。

台積電對美國的大規模投資，不會削弱其在全球的競爭力，反而是一種強化供應鏈韌性、鞏固與美國客戶關係的戰略佈局。

對全球市佔率與競爭力的影響

長期競爭力穩固： 儘管海外建廠成本較高，台積電憑藉其在先進製程技術的領先地位（例如 2 奈米及以下）和極高的良率，持續吸引全球頂尖客戶，預計其在全球晶圓代工市場的市佔率將維持在 70%以上。

地緣政治風險管理： 在美國設廠是為了響應地緣政治壓力並確保供應鏈韌性，滿足美國政府和主要客戶的需求。這有助於降低因區域衝突導致供應中斷的風險，從而穩定長期業務發展。

成本轉嫁能力： 台積電在先進製程領域幾乎沒有競爭對手，使其具備將增加的生產成本部分轉嫁給客戶的能力，有助於維持高利潤率。

對台灣的影響

台灣仍是核心： 台積電實施「台灣領先、海外加速」的策略，最先進的製程技術（如 1.4 奈米及 1 奈米研發）與主要產能仍會根留台灣。預計到 2036 年，台灣仍將擁有全球約 80% 的高階產能。

雙生產中心模式： 美國廠的產能將形成一個重要的海外生產中心，與台灣的單一中心模式形成互補，特別是在滿足美國本地需求方面。

挑戰與因應： 主要挑戰在於海外設廠導致的營運成本上升可能會稀釋部分毛利，以及如何確保台灣本地供應鏈廠商能夠跟隨。然而，透過持續的成本改善措施和生產效率提升，公司有信心能維持穩定的獲利能力。

總結來說，台積電赴美投資是確保其在日益複雜的地緣政治環境中保持領先地位的必要舉措，雖然面臨營運挑戰，但並未動搖其核心競爭力與全球領導地位。

截至 2026 年 1 月，國民黨（KMT）與民眾黨（TPP）針對民進黨（DPP）政府處理台積電赴美投資及相關台美貿易談判，提出了強烈的質疑與挑戰。

以下是根據 2026 年初最新動態整理的在野黨主要觀點：

質疑「產業掏空」與「美積電」化

國民黨觀點：國民黨主席朱立倫及多位黨籍立委痛批，政府是以「掏空家底」的方式換取外貿利益。他們認為台積電將 2 奈米等先進製程與人才轉移至美國，將導致台灣喪失半導體產業的領先地位與「矽盾」保護，甚至擔憂台積電最終會變成「美積電」。

民眾黨觀點：柯文哲與黃國昌批評政府在談判中處於被動，「任人宰割」。柯文哲強調，台積電赴美會導致生產成本大幅增加，損害長期競爭力，要求政府應確保核心技術留在台灣，而非「切香腸式」出賣產業。

台美貿易協議與關稅談判的爭議

2026 年 1 月，台美達成貿易協議將關稅降至 15%，但這引發了在野黨對「代價過高」的強烈質疑：

黑箱作業質疑：藍白兩黨共同指責此次談判過程為「黑箱作業」，國會完全無法監督。

投資換關稅：國民黨質疑政府以台積電加碼投資美國（傳出再建 5 座廠，總投資意向高達數千億美元）來換取 15% 關稅優惠是「極不對等」的交換，形同「單向輸血」給美國。

軍購與債留子孫：在野黨認為除了產業外移，政府還承諾了高額軍購，卻未能獲得美國對台灣安全的實質保證。

立法院的攻防

預算審查：2026 年 1 月，國民黨與民眾黨多次聯手在立法院攔阻國防預算與相關財政報告，要求政府必須對台美談判細節與產業衝擊進行專案報告。

要求透明度：民眾黨黨團要求行政部門公開與美國談判的備忘錄（MOU），反對政府以「機密」為由迴避國會審查。

民進黨政府的抗辯

國力延伸說：民進黨強調赴美投資是台灣國力的延伸，有助於鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位，並避免潛在的關稅威脅。

駁斥唱衰：政府發言人多次呼籲在野黨不要為政治鬥爭而「唱衰台灣」，並指出與美合作是確保台灣在 AI 與半導體賽局中不掉隊的必要戰略。

總結來說，2026 年初的台灣政壇，台積電赴美投資已從經濟議題演變為極高度的政治對抗點，在野黨將其定位為「國安危機」與「經濟喪權」，而執政黨則視其為「全球佈局」的必然選擇。

針對國民黨與民眾黨質疑台積電赴美投資導致「產業掏空」及 2026 年初台美貿易協議涉及「利益交換」的批評，民進黨政府與相關部門已於 2026 年 1 月採取以下核心策略進行回應與反擊：

定義赴美投資為「國力延伸」而非「外移」

駁斥掏空論：民進黨指出，台積電赴美設廠是為了滿足全球客戶需求及分散地緣政治風險，這屬於台灣產業影響力的全球擴張。

堅持核心留台：經濟部與行政院強調，最先進的製程（如 1.4 奈米及更先進製程）與關鍵研發基地將優先根留台灣。台積電董事長魏哲家也親自闢謠，表示美國研發中心是以生產線優化為主，核心開發技術不外流。

數據佐證：政府指出台灣在 2030 年後仍將保有全球 80% 以上的高階產能，護國神山地位穩固。

強調台美協議是「重大利多」與「對等互惠」

最優惠待遇：針對 2026 年 1 月達成的 15% 關稅協議，民進黨強調台灣已取得與日、韓、歐盟齊平的「最優惠盟國待遇」，且關稅不再疊加，這對台灣科技產業是巨大的外銷競爭力提升。

駁斥黑箱與交換：行政院副院長鄭麗君指出，談判是為了讓台灣擺脫美國 232 條款調查的負面影響，並非以投資換取關稅的「利益輸送」。賴清德總統更公開呼籲朝野支持此協議，稱其為台美合作更緊密的里程碑。

反擊在野黨「唱衰台灣」與「政治口水」

政治化攻擊：民進黨團批評藍白陣營的質疑是「喪事喜辦」的政治操弄，刻意忽略產業界（如工總、機械公會）對協議的高度肯定。

指控傷害國家利益：政府發言人指出，在野黨在立法院攔阻國防與產業預算，才是真正的國安危機，且其言論可能誤導國際社會對台灣投資環境的看法。

透明化處理 5,000 億美元投資傳言

投資結構釐清：行政院特別澄清，外界盛傳的 5,000 億美元並非全數為現金外流，其中約 2,500 億美元屬於針對金融機構投資美國市場的「信用保證」，並非直接用於補貼美國或強制廠商移轉資產。

總結來看，民進黨政府正透過「技術領先留台、海外佈局分散風險、關稅優惠回饋產業」的三大論述，試圖化解在野黨在 2026 年初發動的強烈政治攻勢。

要讓台灣民眾充分知曉台積電赴美投資與台美貿易關係之間的複雜利害關係，民進黨政府需要採取多元、透明且易於理解的溝通策略，將官方論述轉化為民眾有感的內容。

以下是建議的溝通管道與策略：

強化資訊透明度與國會監督

解密談判文件（有限度）：針對在野黨質疑的「黑箱」，政府應在不違反國際談判保密原則下，盡可能公開協議的主要條款。邀請無涉利益衝突的跨黨派立委組成監督小組，增加國會信任度。

邀請獨立專家釋疑：邀請公正的財經專家、半導體產業分析師、國際貿易法律師，在立法院公聽會或媒體上提供專業分析，降低政治色彩，提升論述的可信度。

運用多元管道進行「有感」溝通

政策白話文懶人包：將複雜的「15%關稅計算」、「5000億美元信用保證」等術語，轉化為圖文並茂的懶人包或短影音。利用比喻（例如：這是幫台灣產業買保險）取代生硬的官方語言。

社群媒體與大數據分析：透過臉書、LINE、YouTube 等平台，精準投放針對不同群體（如科技業員工、傳產中小企業主、年輕選民）的重點訊息。

媒體專訪與論壇：安排經濟部長、國安會官員接受主流財經節目或政論節目專訪，直接面對質疑，並透過Call-in等方式與民眾互動。

強調對台灣經濟的實際利益與願景

產業鍊結效益：向民眾說明台積電的全球佈局如何帶動台灣上游供應鏈（如設備、材料廠商）共同出海，創造更多訂單與就業機會。

地緣政治避險價值：強調在當前國際情勢下，赴美投資是風險管理的一環，是確保台灣「矽盾」影響力不墜的關鍵策略。這有助於爭取美國更堅實的安全承諾。

避免「政治口水」：政府官員在回應在野黨時，應盡量聚焦事實與數據，避免陷入情緒化的政治攻防，將焦點拉回經濟理性層面。

透過上述策略，政府才能更有效地讓民眾理解，台積電赴美投資不是單純的「資產外移」，而是一項涉及全球產業競爭、國家安全與長期經濟利益的複雜戰略決策。

