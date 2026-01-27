民眾黨與國防部空中交火特別預算 旅美學者翁履中：在野黨卡太死恐選舉失敗

民眾黨在公布黨版軍購特別條例草案後，國防部今（27）日空中交火，旅美學者翁履中示警在野黨卡太死，恐在川普施壓後選舉失敗。圖為海馬士多管火箭系統（圖片來源／國防部發言人臉書）

民眾黨在公布黨版軍購特別條例草案後，國防部今（27）日空中交火稱，立法院如強行通過，可能會無法執行，白營則回批，行政院與國防部的說法，就像是比賽「誰是廢話王」。

總統賴清德在推出史上最高的1.25兆元國防特別預算後，戰火從美國不斷催促、藍白合如何定調、 國會攻防、建軍與財政需求一路延燒。

「台灣在軍購特別預算上的拖延空間，正在快速消失。」旅美學者翁履中示警，賴清德既然主動向川普政府提出1.25兆元的特別預算，華府的解讀只會是「台灣做了決定」。

「美國不會管你立法院怎麼吵、誰在野誰執政、誰說服誰、誰背責任。」翁履中指出，對川普而言，最受不了的不是你要多買少買，而是你「喊了」卻「做不到」。

同溫層外選民怒火，燒向執政黨退太軟、在野黨卡太死？

「很多台灣政治人物，還停留在內耗劇本。」翁履中表示，更現實的一點是，在野黨當然可以對美國強硬，但有沒有問自己一個很殘酷的問題，如果川普真的用關稅或其他方式施壓臺灣，「同溫層外的選民，最後會把怒氣算在誰頭上？」

翁履中反問，是怪執政黨「太軟」？還是怪在野黨「卡太死」？如果只想吃同溫層的掌聲，卻不計算整體社會承受衝擊的反彈，那強硬就只是姿態，不是策略，「選舉上的失敗就難以避免。」

1.25兆元國防特別預算要採購愛國者飛彈、天弓三型（如圖），天弓四型也可望入列。（圖片來源／軍聞社）

國防部則是於昨晚先發出新聞稿提出4點理由，反對民眾黨團所提出的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，批評僅擷取部分美國知會國會程序的項量，內容顯不完整，欠缺專業評估。

國防部清晨再舉行臨時記者會，戰規司長黃文啓表示，民眾黨團提出的特別條例版本，都沒有國內配合款，例如購買海馬士多管火箭系統，必須搭配興建戰堡、車堡等後勤保修設施，如果買了武器裝備沒地方放，可能造成武器裝備損害。

國防部：白營版本恐無法執行，民眾黨回擊「國防布」掏空臺灣

黃文啟稱，國防部整體獲得規劃書（整規書）已核定相關項目，就等條例通過馬上啟動，若依民眾黨團版本「窒礙難行」，因為預算書表更動勢必造成作業，無法因應後續審查。

「如果說立法院強行通過民眾黨的版本，可能讓國防部沒有辦法執行，甚至執行後，衍生後遺症。」黃文啟強調，沒有建立配套措施，後續審監單位稽核，恐怕相關人員難逃失職之責，因此會向立法院清楚說明，通過民眾黨團版本，國防部沒有辦法執行。

民眾黨團則回擊稱，行政院版本「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹。

民眾黨措詞嚴厲質疑，。國防部「專業」多次直接被軍購國打臉，還敢拿出來說嘴？自製潛艦海鯤號國人至今卻只看到一台永遠潛不下去的潛艦，請問是符合甚麼樣的「建軍規劃」?

民眾黨並痛批，民進黨政府想以史上最高軍購特別預算蓋上「國防布」，假借臺美合作招攬特定海外軍火商，瓜分財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空臺灣。

