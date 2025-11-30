民眾黨茶壺內風暴 發言人.創黨元老相繼退黨

政治中心／綜合報導

民眾黨再爆出走潮！黨發言人李有宜宣布退黨，外界解讀是她原本深耕三蘆要角逐2026市議員，卻被黨主席黃國昌人馬周曉芸空降插足，對此，李有宜說只是想先專心學業，但至於是否再戰議員、或轉戰其他陣營，不排除任何可能性。而就在李有宜宣布退黨後，創黨元老大媽朱蕙蓉也跟進退黨！

前民眾黨發言人李有宜：「因為我需要心無旁騖地，做學業的部分，所以就先暫時退出民眾黨了。」

稱要專注博士學位，任民眾黨發言人的李有宜，假日一早臉書宣布退黨、卸下黨職，各界譁然，黨中央回應尊重個人生涯規劃，李有宜也透露有被慰留但她去意已決，外界揣測全因黨內選戰布局、讓她心寒。

民眾黨主席黃國昌（10.18）：「優異的表現讓我們中央黨部，延攬曉芸到組織部，擔任起組織的重任。」

黃國昌新北三蘆區辦公室主任周曉芸，服務處開張有主席相挺，還在選區掛起聯合看板，但李有宜三蘆區早深耕多年，2024年就代表藍白選立委挑戰林淑芬失利，也曾擁有國民黨籍、選過台北市議員，發文下方國民黨議員游淑慧隨即送暖，李有宜退黨下一步引發關注！

黃國昌新北三蘆區辦公室主任周曉芸，服務處開張時黃國昌現身力挺。（圖／翻攝自民眾之聲YT）

前民眾黨發言人李有宜：「（有要投入選戰的話），（有可能轉向國民黨或其他政黨嗎），我覺得未來都，不排除任何的可能性，但是現階段我還不想想這麼多，先專注學業。」





聲源：民眾黨中央委員蔡壁如：「我覺得溝通，不要說今天誰跟誰，是誰派的人，選對會的人應該是到，各個台灣各個地方去找出強棒。」

李有宜過去被解讀是蔡壁如派，難道現在是清理戰場嗎？民眾黨創黨黨員朱蕙蓉隨後也退黨，替李有宜抱不平。

民眾黨創黨黨員朱蕙蓉：「有活動的時候，也從來沒有請有宜，也一起來參與，那就表示你把她給，很銷聲匿跡慢慢的抹掉了，那如果說我，如果說是這樣的一個黨的話，我認為是非常的沒有仁義。」

周曉芸臉書被網友灌爆，痛批空降！媒體人詹凌瑀發文狠酸歷史重演，當初時力怎麼垮，就是黃國昌安插自己的親信，非我族類一率邊緣化。

民眾黨布局2026選戰爆出黨內角力。（圖／民視新聞）

聲源：時代力量決策委員周偉航：「過去時代力量的確是有因為，提名策略上面的一些矛盾導致退黨，不過原則上都是立委的層級，民眾黨已經連議員的層級，都會出現這種情形，所以與其說是小黨關燈人，不如說是黃國昌操作的手法，越來越粗糙。」





前民眾黨中央委員張益贍諷刺關燈手黃國昌、目標又邁進一步，種種選戰操作，只怕是讓黨內人心浮動、落得全盤皆輸。

