民眾黨茶壺風暴正要開始！詹凌瑀酸黃國昌：你還睡得著？

民眾黨主席黃國昌御用狗仔頭的前中央社記者謝幸恩因涉犯國安法、妨害秘密等罪，11日正式被檢調約談，訊後無保請回。媒體人詹凌瑀說，面對司法的步步進逼，面對黨內的怨聲載道，黃國昌現在可以說是標準的內外交迫，「你還睡得著嗎？」

詹凌瑀今（12）日以「咆哮為了掩飾恐懼？黃國昌的崩壞倒數計時！」為題發文表示，「黃國昌，你還睡得著嗎？我看你最近臉色枯槁、面如死灰，應該是為了這一連串的爛攤子夜不成眠吧？」黃的御用狗仔頭謝幸恩涉犯國安法、妨害秘密等罪，已被檢調約談，雖然訊後無保請回，但這只是一個開始。這把火，遲早會燒到背後下指導棋的人身上。

詹凌瑀直言，黃國昌在鏡頭前越是大聲咆哮，越顯得黃內心有多焦慮。為什麼？因為明年2月1日 一到，黃卸下立委的保護傘之後，距離被密集調查的日子就不遠了！現在的張牙舞爪，說穿了就只是心虛的虛張聲勢罷了。不只司法這關難過，連在黃自以為是「王國」的民眾黨內，黃也快要眾叛親離了。

詹凌瑀認為，黃國昌身為黨主席，不思團結，反而大搞小圈圈，玩弄權力遊戲。在新北佈局上，眼中只有黃欽點的「四大金釵」，把那些在地方深耕許久、對黨有熱情的基層戰將當成什麼？塑膠嗎？看看李有宜被氣走、汐止、土城的在地經營者被晾在一旁，這種充滿私心、大小眼的領導風格誰會服氣？民眾黨內的茶壺風暴才正要開始，而這一切都是黃咎由自取。

詹凌瑀強調，面對司法的步步進逼，面對黨內的怨聲載道，黃國昌現在可以說是標準的內外交迫。「國昌老師，別再演了，你的焦慮全都寫在臉上了。等到保護傘收起來的那天，我們看你還能咆哮多久！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

