民眾黨號召上街抗議賴政府 綠黨團酸「可憐又可悲」：不倒閣反要人民擔責任

民進黨團15日下午召開「全力支持行政院不副署」記者會。（摘自民進黨團YT）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，創憲政首例；民眾黨主席黃國昌也正式表態要上街頭抗議，並號召無法容忍賴清德總統稱帝、在台搞實質戒嚴的力量，共同站出來對抗「綠色暴政」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，民眾黨要跟人「釘孤枝」並非第一次，只要符合《集會遊行法》，在中華民國台灣都是被允許的，但覺得藍白不行使倒閣，反要人民出來擔責任，這才是可憐又可悲的一件事。

卓榮泰15日下午3時30分於行政院召開記者會，宣布不副署《財劃法》；而行政院記者會前夕，黃國昌於下午2時50分先率民眾黨立委於議場前發表聲明，呼籲賴清德總統跟卓榮泰懸崖勒馬，否則民眾黨會有相應作為，也就是號召人民上街抗議，並結合所有無法容忍賴清德稱皇稱帝、在台灣搞實質戒嚴的力量，共同站出來對抗「綠色暴政」。

民進黨團也於下午4時30分召開「全力支持行政院不副署」記者會。被問到黃國昌表態要號召群眾上街抗議，鍾佳濱表示，民眾黨走讀法院不是第一次、要去跟人「釘孤枝」也不是第一次，但任何人民、團體的政治訴求與主張，只要符合《集會遊行法》，在中華民國台灣都是被允許的。

鍾佳濱諷刺地說，「不然你試試看去天安門走讀、釘孤枝看看，任何懷疑台灣中華民國民主自由法治的都不用擔心，在野黨和任何個人、團體的政治主張及言論自由，在法律範圍內都會得到保障。」

鍾佳濱指出，至於在野黨會不會上街頭，113個立委就能解決的事情，似乎不需要勞煩民眾，對於國民黨不斷宣稱「拒絕上當」、「拒絕接受提出不信任案投票」等言論，民進黨團倒覺得可笑，不行使擺在眼前的憲法增修條文第3條機制，反要人民出來擔責任，「只是因為你害怕，萬一真的國會解散了，你無法當選，害怕民意的審判、制裁，這才是藍白立委最讓人可憐又可悲的一件事」。

