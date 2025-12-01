民眾黨前主席柯文哲。（圖：柯文哲臉書）

民眾黨在投機分子柯文哲領導下，仿冒日治時代台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」之名，企圖行騙天下。





同樣的名字，卻是不一樣的貨色。蔣渭水反日，放在當前的時空背景，柯文哲應該抗中，然而他卻仇視台灣人的政權，反而宣稱「兩岸一家親」，因此成為中共扶植的重要對象。





在此情況下，一些帶著特定任務的中配進入民眾黨，接近柯文哲，彷彿在對民眾黨進行一場「政治器官移植」手術。而此種政治器官移植有沒有成效？一個指標相當重要，那就是中配似乎很容易在民眾黨佔到重要位置。差點當上民眾黨不分區立委的徐春鶯，現在被以涉犯詐欺、銀行法，及反滲透法收押禁見，就是一個重要指標。

民眾黨是柯家黨，只有柯文哲一個太陽，即使黃國昌在加盟後，趁著柯的土城之刼取得黨主席大位，仍然不是太陽，只能聽柯文哲之令行事。這個黨對於自己所涉及的司法偵辦事件，從不反省，而是出乎慣性的反應，即是指控民進黨司法迫害、綠色恐怖，一切賴給清德便是。





當然，柯是白黨最大咖，因此以指控司法迫害、綠色恐怖的手段企圖營救柯文哲，猶可理解，如今卻連一個中配涉及反滲透法、詐欺的司法案件，黃國昌、陳智菡等大小嘍囉仍將箭頭指向民進黨、賴清德，就令人不解了。





試想一下，徐春鶯是什麼咖？能夠勞煩台灣大總統賴清德佈了這麼一個抓人的圈套？黃國昌、陳智菡等人腦袋並不靈光，由此可見，更可知道中共對民眾黨的「政治器官移植」顯然徹底失敗，因此這些「台灣民眾黨」粗糙的手法一再被「台灣民眾」看破手腳。















