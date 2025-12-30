民眾黨要問中選會委員被提名人：陸配參政權是否已死

中選會目前僅剩4位委員，政院上周提名台灣民意基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委及5位委員名單，並於昨（29日）函送立院。民眾黨主席黃國昌批評，行政院推諉塞責到12月才送交名單；黨團副總召張啓楷補充道，其中一題將問「陸配參政權是否已死」。

民眾黨立院黨團30日舉辦「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，由身兼黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、立委林國成及黃珊珊與會。

黃國昌表示，昨嚴正要求賴清德針對誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平言論公開澄清道歉，遺憾堂堂總統抹黑、抹紅在先，事後連澄清道歉的基本勇氣都沒有，派總統府發言人出來閃躲問題，「賴清德已正式成為小孬孬，龜縮在總統府、綠媒背後，繼續散播謠言抹紅抹黑。」因為24小時到了，仍等不到賴清德道歉，所以今天下午2時將委任律師跟發言人到台北地院向賴清德提告。

黃珊珊指出，今日院會三讀的《詐欺犯罪危害防制條例》，黨團卻開心不起來，2024年7月通過《詐欺犯罪危害防制條例》如今又修法，就是因行政、司法部門擺爛，國會通過的法案內容，是要追回被害人遭詐款項，加重加嚴刑期，同時透過「減刑」讓詐騙集團窩裡反，並繳回詐騙款項，適度補償被害人損失；結果許多法院碰到新法「填補被害人損害」部分，竟把詐騙所得當成「車手個人報酬」，一個法條各自解釋的結果，到最高法院刑事大法庭的統一解釋結果，也一樣做出完全違反立法意旨的裁定，曲解非常嚴重。

此外，黃國昌說道，若依照沒有被綠色大法官宣告違憲的《中選會組織法》第3條規定，行政院今年8月2日就該送出中選會委員提名名單，但行政院推諉塞責、藉口一堆，到12月才終於送交名單；民眾黨團將依照以往程序，發問卷給所有被提名人，若亂填或不如期送回問卷，將影響黨團對其投票意向。

張啓楷也透露，問卷一共有10題，其中4題為「公投綁大選 」、「選務爭議」、「國內移轉投票」，以及「陸配參政權是否已死」，其中針對陸配參政權部分，因依《兩岸人民關係條例》，大陸地區人民到台灣後若有設戶籍滿10年即可登記公職候選人，然而內政部前陣子自行用《國籍法》推翻該規定，剝奪陸配參政權，負責兩岸人民事務的陸委會副主委梁文傑被問到「是否代表陸配參政權已死」時，竟稱「目前很可能是這樣的結果」。

張啓楷說，因此將詢問中選會被提名人，「請問您認為已於台灣地區合法設籍之⼤陸地區⼈⺠之參政權，是否受中華⺠國憲法之保障？⽬前陸委會與中選會在原陸籍⼈⼠入籍台灣後之參政權利認定出現明顯分歧，政府機關應如何溝通整合，避免出現『⼀國兩制』，並維護法律明確性與平等參政權保障之衡平 ？」

