民眾黨要抵制？府院傳拍板「不副署」財劃法 黃國昌回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

挾帶優勢人數的藍白立委，近期通過《財劃法》修正案，並在國會投票否決行政院覆議案，現在傳出府院已拍板定案「不副署不公布」，也讓外界好奇國民黨和民眾黨是否會有下一步抵制動作？對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動前受訪也回應了！

針對若府院真「不副署不公布」《財劃法》修正案，民眾黨方面是否會用什麼樣的行為抵制，黃國昌今日下午受訪則稱，當總統跨越民主憲政紅線時，所造成的衝擊影響非常嚴重，「我不願意預先去說，我們接下來會採取怎麼樣的反制作為，但我希望賴清德總統、卓榮泰院長，冷靜下來好好想一想，為了台灣、百姓不要專權擅斷下去」。

話鋒一轉，黃國昌表示，自己在2025年初也曾經相同苦口婆心，希望賴清德以台灣為念、以人民為念，停止大惡罷，而當時他的勸告並沒有讓賴清德聽下去，甚至一意孤行，結果呈現32：0的局面，「還沒有學到教訓嗎？」。

同時他也說，真的沒想到賴清德陣子還說「在野黨立委沒有學到教訓嗎？」，但人民要問賴清德在大罷免32：0的結果還沒受到教訓嗎？還是民進黨希望選輸沒關係，就繼續惡搞、繼續重選，為了讓民進黨選贏，只要選不贏就重選，讓整個社會及國家一天到晚對立、衝突、進行選舉動員，「人民需要的事情是好好做事、好好施政」。

另黃國昌又說，民進黨政府掌握一年3兆預算，而人民希望安居樂業、政府能好好做事，但為什麼民進黨一而再、再而三就是要創造對立、衝突？就民進黨立委似乎又說「沒關係再全部重選一次」，黃國昌又喊，民進黨一天到晚腦袋只有選舉輸贏，只想著要一直選舉，選到民進黨贏，「這不是台灣人民要的民主，更不是台灣人民期待的政府」。

