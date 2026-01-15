民眾黨解總預算卡關 擬優先審TPASS、公保生育給付等13項新興計畫

中央政府總預算審查持續陷入僵局，民眾黨立法院黨團針對2000多億元的新興計畫，篩選出與民生經濟、國防安全相關的13項計畫，擬提案優先付委審查。民眾黨團今（15）日上午舉辦記者會公布最新民調，顯示近7成民眾支持行政院應依法編列軍人加薪及警消退休待遇預算，逾5成贊成在野黨要求行政院補足預算後再審總預算的立場。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（圖／民眾黨提供）

民眾黨團副總召張啓楷指出，民進黨持續攻擊立法院不審預算，但若行政院真的認為新興計畫如此重要，更應依法補編預算、盡快送審，而不是不斷製造問題。他表示，在僵持狀況下，民眾黨務實尋找方法，針對2000多億元的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。

這13項新興計畫包含TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫、各縣市河川排水整治、高屏間東西向快速道路等項目。民眾黨團總召黃國昌回應媒體詢問時表示，該13項計畫是民眾黨團昨天盤點而出，已和國民黨進行初步意見交換，基本上取得共識，15日下午將開會作最後確認，待雙方確認完後再報告提出時程。

民眾黨擬優先審查TPASS等13項預算。（圖／資料照）

民眾黨公布的最新民調顯示，當詢問「立法院在去年已經通過『軍人加薪』及『提高警察與消防員退休待遇』兩個法案，但是行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算。請問您支不支持行政院應該在年度總預算中，依法編足兩個法案所需要的預算，以保障軍人及警消的合法權益？」結果顯示支持高達67.6%，不支持僅18%。

另一項民調題目詢問「由於行政院未依法編列預算，在野黨以此為理由拒絕審查115年度總預算，要求行政院應依法先補足軍人及警消所需之預算，才願意開始審查總預算。請問您贊不贊成在野黨要求？」結果顯示51%過半贊成，多於不贊成的37.2%。

此份民調由台灣民眾黨委託精確市場研究有限公司執行，訪問期間為2026年1月11日至1月12日。訪問對象為全國22縣市年滿20歲之民眾，採用市話及手機雙底冊調查方法。有效樣本1100份，其中市話780份、手機320份。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.95%之間，並依內政部最新人口資料針對性別、戶籍地、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

