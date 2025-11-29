民眾黨訪日交流青年事務 民眾黨： 深度交流、收穫滿滿

對訪日行程遭質疑未見到前首相麻生太郎或東京都知事小池百合子，民眾黨主席黃國昌強調，有與日本幾個主要政黨針對青年事務做深度交流，也獲得「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司親自接待，這次的訪日行收穫滿滿。（黃敬文攝）

黃敬文／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日率領黨內青年團訪日，返台後今日首度現身黨內活動；針對訪日行程遭質疑未見到前首相麻生太郎或東京都知事小池百合子，黃國昌強調，有與日本幾個主要政黨針對青年事務做深度交流，也獲得「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司親自接待，這次的訪日行收穫滿滿。

黃國昌今日下午出席民眾黨「極端氣候下跨域整備與韌性強化論壇」，聚焦探討公衛、消防、醫療的救災協作機制，同時也宣布台灣民眾黨於六都「民眾防災守護隊」正式成立，期盼未來持續推動防災士及防災組織化深入到全國各地。

針對日本行的收穫，黃國昌表示，這次的日本行收穫滿滿，除了跟日本主要的政黨廣泛的針對日本聯合政府的理念交換意見之外，也針對日本幾個跟年輕人的連結特別深的新興政黨，無論是在社群平台上的活動，甚至是在街頭的實際宣講，都有第一線的近距離觀察。

他說，除此之外也跟很多日本重要的民間機構深度的交流，不僅讀賣新聞社長可以挺起腰桿子說「讀賣新聞的新聞從來不會受到政黨、政治或財閥的影響」，真的是令人非常的羨慕；最後一站到日本的日監照護中心，看到日監照護中心真正提供日本的銀髮族一個恢復健康、有尊嚴的生活，值得台灣借鏡來學習，我們還有很長的一段路要走。

黃國昌指出，特別是這次青年團的成員，有機會到日本從政界到民間深度的交流，並在第一線近距離的觀察，都覺得非常的有收穫，對於未來台日友好關係持續深化，更重要的是日本比我們做得好的地方，該如何謙卑的來加以學習、引進，更是值得未來努力的方向。

不過針對遭質疑見不到麻生太郎或小石百合子；黃國昌則認為，都有與日本幾個主要政黨針對青年事務做深度交流，甚至有天日本國會正在進行密集的程序，但還是有10幾位議員出席會談活動，更有即將要進行黨首辯論的參政黨的黨主席，親自接待我們直到最後一刻才離開。

黃國昌強調，對於這樣的情誼，願意花這麼多的時間在我們年輕人的身上，也看得出來日本的社會、政黨對年輕人非常的重視，怎麼樣提升年輕人的公共事務參與度，也是他們關心的課題。

