民眾黨訪美後將自提對美購版本 國民黨：藍白將持續合作

國民黨與民眾黨多次在立法院聯手封殺本年度總預算與1.25兆元國防特別條例，不過在民眾黨近日結束訪美行程後表態，將提出民眾黨版國防特別預算草案。國民黨對此14日回應表示，樂見在野黨受邀出訪，相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

國民黨14日晚間透過臉書發文強調，在野協力合作，充分對外溝通，不會讓民進黨以「軍購空白支票」勒索全民。國民黨指出，在軍購議題上，民進黨政府提出的特別條例「空白支票」與美國提出的實際數額存在巨大落差，因此在野黨堅持嚴審把關，並要求賴總統接受國情報告與質詢，認為充分的對話更能釐清事實真相。

賴清德喊1.25兆特別軍購案。（資料圖／中天新聞）

國民黨表示，在立法院中藍白兩黨依然會繼續合作，雙方黨團保持密切對話。面對民進黨情緒勒索的無理攻勢，在野黨不會輕言退讓，勢必堅守監督的職責。國民黨也說明，該黨對美既定的政策和立場沒有改變，對話管道依舊暢通，各項國政議題也能隨時交換意見，未來相關的出訪行程將照既定的安排與節奏進行。

