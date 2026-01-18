民眾黨誰戰竹北市長？白議員點「柯美蘭也不錯」 黃國昌：公開公平原則

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌出席民眾黨2026共同政策綱領記者會前受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

針對2026地方選舉，近期傳出新竹市副市長邱臣遠將參選竹北市長，新竹縣議員林碩彥今（18日）受訪時點名創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭「也是一個不錯的人選」。對此，民眾黨主席黃國昌則回應，黨中央一貫的原則就是以公開、公平的方式，挑選最強的候選人代表民眾黨出戰。

民眾黨上午舉辦「民眾的事，我們的事2026共同政策綱領記者會」，林碩彥會前受訪表示，竹北市長人選，大家都是以公平公開的機制競選，民眾黨不擔心一個選區有多人來選，有時候反而擔心選區找不到人，一個選區人才濟濟是好事。林碩彥指出，柯美蘭也住竹北，她對竹北也蠻熟悉，若她有意來竹北服務，「我認為她也是一個不錯的人選」。

廣告 廣告

黃國昌受訪則說，民眾黨在新竹選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常多。黨中央一貫的原則就是以公開、公平的方式，挑選最強的候選人代表民眾黨出戰。

更多三立新聞網報導

國防特別預算藍白將自提版本 王定宇：違憲又害國安，藍白合扯台灣後腿

國民黨9年首度發年終！民眾黨也曝光 黃國昌大笑：不輕鬆但今年不會少

2026藍白共同政見進度！黃國昌曝「內容預擬完成」：還在等國民黨通知

綠營拚農曆年前提名北市！傳卓揆、鄭麗君均為強棒 林亮君讚都是好選擇

