民眾黨議員參選人看板「挖洞露號誌」惹議！桃園建管處火速拆除

九合一大選將至，各陣營都在積極布局，爭取民眾黨桃園市八德區議員選舉提名的林晏良，遭批評懸掛看板在路口擋住行人號誌，引發爭議。林晏良今天表示，看板是支持者懸掛，並向市民致歉；同時，桃園市建築管理處也已派員前往拆除。

爭取民眾黨桃園市八德區議員選舉提名的林晏良，遭批評懸掛看板卻在路口擋住紅綠燈，又挖小洞露出號誌，引起民眾抨擊。桃園建管處說，該看板未經申請，已派員前往拆除。（圖／翻攝林晏良臉書）

林晏良表示，對於八德區廣告看板的事情，由於支持者較為熱情，安排製作看板上架。他表達感謝之情，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受，「對於這樣的行為，我身為民眾黨的擬參選人，我將概括承受所有責任。」林晏良指出，昨天下午看到相關訊息後，就立即督促廠商，盡速移除該面廣告。造成社會大眾觀感不佳的部分，他誠摯的表達歉意；再次抱歉，未來一定會更加謹慎。

桃園建管處派員拆除林晏良懸掛的看板、布條。（圖／翻攝林晏良臉書）

針對林晏良懸掛看板惹議，桃園建管處表示，經查該案屬未經申請，逕自設立的廣告物，已到現場了解詳情，並進行拆除作業。林晏良也說，原本預計由廠商於中午進行拆除，目前已由桃園市政府建築管理處協助處理，看板正陸續拆除中，感謝市府的即時協助，「這是我人生第一次參選，在選情艱困、壓力交織的過程中，仍有思慮不周、處理不夠完善之處，我不迴避，也不推託，責任在我。」他強調，會用更謙卑的態度，一步一步，把該做的事情做好。

