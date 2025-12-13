民眾黨讚韓國瑜拒被摸頭 吳思瑤秀「政壇經典畫面」狠酸：沒人能超越黃國昌

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德預計下週一邀立法院長茶敘，討論如何因應財劃法、反年改等爭議法案通過。不過，韓國瑜已預告不會出席，民眾黨則表達佩服，肯定他拒絕被摸頭的舉動，更要求總統召開政黨對談。對此，民進黨立委吳思瑤今日受訪時，特別拿出「黃國昌被傅崐萁被摸頭」的畫面，直言這才是當今政壇的經典。他也很酸黃國昌「不挺院際協調，只是無法容忍畫面中沒有自己。」

吳思瑤表示，民眾黨就是一個雙標黨，被摸頭、刷存在感都沒有人能贏過黃國昌。（資料照）

針對韓國瑜婉拒賴清德出席國政茶敘，民眾黨今日表示，對韓國瑜拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服。此外，民眾黨也要求賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

吳思瑤今早在立法院受訪表示，民眾黨力挺韓國瑜不參與院際協調，還表達敬佩，認為韓國瑜不應當被摸頭，但說到摸頭，民眾黨要確定誒，搜尋一下就會看到「黃國昌被國民黨團總召傅崐萁摸頭」的畫面，沒有人超越得了黃國昌，這才是當今政壇被摸頭最經典的畫面。

吳思瑤指出，院際協調是總統依據憲法44條授權，能針對院與院之間的爭執召集對話、共秘解方，其實過去也曾舉辦過，像針對今年度總預算案，當時韓國瑜也有參加，並對當時砍過頭的國家總預算提出一些解方，這是院際協調的前例。

吳思瑤直言，實在不解，韓國瑜現在以立法院是合議制為由，稱沒有獲得其他黨團授權，不宜參加院際協調，難道上次韓國瑜參加就有先經過各政黨同意？就她所知，根本不需要也沒有這件事情，立法院長是全民、跨越黨派的院長，而不是專屬於藍白政黨的院長，絕對不存在院長往左走或往右走，都要獲立法院各政黨同意的說法。

吳思瑤說，院際協調是憲法授權，無需以小人之心度君子之腹，絕對能透過大家懇切的對話，解決院際衝突，倒是韓國瑜可能有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭，「院際協調本身不會被摸頭，反而我們同情韓院長，是不是被某些政黨勒住了頭。」

吳思瑤補充，民眾黨不僅不挺院際協調，反而還要求總統召開政黨對話，非常雙標，總統也曾邀集政黨進行國安會報，無私地跟在野領袖分享國安資訊，但當時破局的主因就是黃國昌，現在又要求要政黨對談，民眾黨就是一個雙標黨，被摸頭、刷存在感都沒有人能贏過黃國昌，他現在不挺院際協調，恐怕只是不能容忍沒有自己的畫面和角色。

民進黨立委吳思瑤今日受訪時，特別拿出「黃國昌被傅崐萁被摸頭」的畫面，直言這才是當今政壇的摸頭經典畫面。（民進黨發言人卓冠廷臉書）

