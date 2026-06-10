民眾黨質疑文化部補助案遭打臉 蘇巧慧感嘆家人遭無端攻擊

蘇巧慧批評對手「烏龍爆料」，無端攻擊她的家人。（資料畫面）

民眾黨日前召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧胞妹蘇巧純自2023年擔任akaSwap執行長後，相關企業連年獲政府補助，更指蘇巧慧曾護航文化部「匯聚臺流文化黑潮」預算涉圖利。不過文化部今（10）日澄清，黑潮計畫從未補助過akaSwap，相關指控與事實不符。蘇巧慧則批評對手以家人為攻擊對象，直言這是一場「烏龍爆料」，呼籲選舉回歸檢視候選人的特質和理念。

民眾黨立法院黨團9日偕同新北市議員參選人林子宇、陳怡君召開記者會，指控蘇巧純自2023年起擔任akaSwap執行長後，相關企業接連獲得經濟部及文化部補助，並質疑蘇巧慧曾於立法院審查中央政府總預算期間公開支持文化部「匯聚臺流文化黑潮」計畫，與相關補助申請有所關聯，進而涉及圖利疑慮。

廣告 廣告

對此，文化部10日發布新聞稿澄清，黑潮計畫從未補助過akaSwap公司，外界所指威如科技獲得的補助案也並非黑潮計畫補助。文化部進一步說明，遭誤指的補助案實際為「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位為國立台北藝術大學及太極影音科技股份有限公司，全案已於2025年初結案；至於威如科技承辦的台東慶元宵活動，是由台東縣政府主辦及發包，與文化部補助案無關。另威如科技獲得的「科技藝術創作發展補助」，也均依照公開透明審查程序辦理。

針對相關指控，蘇巧慧透過臉書表示，自宣布參選新北市長以來，她與團隊從未透過記者會或新聞稿攻擊對手，卻屢次在對手陷入爭議時遭到針對家人的無端指控。她指出，文化部已明確說明黑潮計畫未曾補助akaSwap，且威如科技僅為提供技術服務的平台業者，並非其胞妹任職的公司或母公司。蘇巧慧期盼選戰能回到檢視候選人的特質與施政理念。

更多《鏡新聞》報導

鄭麗文訪美滿口習近平 邱垂正批淪中共傳聲筒：不是無知就是天真

蔣萬安備詢「殷瑋搶答」 何孟樺火大：不是要你回答、是要市長裁決

李四川「三重」說法遭疑不道地 蔣萬安講台語救援：嘛ㄟ通