民眾黨質疑蘇巧慧妹蘇巧純獲補助涉圖利 文化部：黑潮計畫未補助過akaSwap
台灣民眾黨昨（9）日召開記者會，質疑文化部以黑潮計畫補助，涉及圖利民主進步黨立法委員蘇巧慧胞妹蘇巧純。行政院文化部今（10）日澄清，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。
文化部表示，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查，應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫為國立台北藝術大學及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去（2025）年初即結案。
文化部指出，威如科技承辦台東縣政府今（2026）年2月主辦的「台東慶元宵」活動，發包單位亦為台東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「台東縣政府」釐清。
此外，民眾黨所指威如科技是以「台灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。
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