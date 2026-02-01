民眾黨起內訌？美女博士繳不出15萬退選 怒嗆：再攻擊就爆出來

曾妍潔日前宣布退選。圖／翻攝自曾妍潔臉書

民眾黨為了提高2026年地方勝選機率，採取「一區一席」精準提名策略，其中桃園第2選區有意角逐議員的曾妍潔，1月27日稱自己繳不出15萬元的民調費用，隨後決定退選。近日她再次發文，警告「黨內人士」若再利用打手拿她做文章，就會「全部爆出來」，掀起網友議論。

戶頭只剩2萬元！曾妍潔嘆民調費15萬壓力大

曾妍潔1月27日曾在臉書發文，因年終還沒發、付小孩的學費及生活開銷，加上12月已匯款20萬元給民眾黨部當保證金，且1月開銷就至少需19萬，戶頭只剩下2萬元的生活費，完全無法負擔15萬的民調費用，因此決定退選。

學藍綠打傳統選戰？曾妍潔質疑「民眾黨精神」不見了

「素人的民調意義有限又很浪費錢」，曾妍潔強調，在政治獻金專戶開設之前，不能接受募款，但為了爭取民調，仍必須砸錢設看板、跑宣傳，還沒出線就必須燒千萬元，實在不合理，「一個市議員，四年內在合法情況下，到底能賺幾個 1000 萬？」

廣告 廣告

曾妍潔喊話「我們不是一向自詡科學、理性、務實的清流型台灣民眾黨嗎？」表示接下來怎麼走，一切交給緣分。她也說「如果黨中央真心認為各位候選人的背景與條件都很好、旗鼓相當、難以抉擇，那也許還有很多決策可以做」，並表示「先去潛水了，掰！」

「黨內人士」雇用打手？曾妍潔高喊：別以為我都不敢講

事隔不到一週，曾妍潔1月31日再次發文，表示自己已經安靜轉身，卻頻頻遭到外界猜測、情勒，甚至譏笑「連15萬都沒有」，痛批「難道初選就該要燒幾十萬甚至百萬去網內互打是嗎」。

她也質疑黨內程序，表示應該是「先協調、再民調」，確定進到民調階段再繳費才合理，且自己已經繳了20萬保證金，「就不該再用民調錢押人」。

1日她再次發布貼文，痛批「民眾黨內有一群非常利用非黨員的手」，專門打親藍白合的同袍，警告若在繼續拿自己做文章，就會把全部事情都爆出來，你們再繼續拿我做文章攻擊的話，「不要欺人太甚，還以為我真的什麼都不敢講？」



回到原文

更多鏡報報導

狂炫700坪豪華白宮惹議！謝典林嘆「不偷不搶」：又沒有要選縣長

北市議員遭爆中800萬頭獎！洪健益出面解答...曝請飲料「背後原因」

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了

35歲男「喝1碗湯」下秒倒地不醒！搶救8天不治身亡 醫示警：過量會致死