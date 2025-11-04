民眾黨跟進藍營提停砍年改 民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

（圖／翻攝自民眾之聲YouTube直播）





對於公教人員退休年金的改革議題，中國國民黨立法院黨團近期推動「停砍」公教人員所得替代率，國民黨立委召委翁曉玲將於明（5）日排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。台灣民眾黨立法院黨團今（4）日也表態，決定支持停砍所得替代率，但不再回溯。對此，民主進步黨發言人戴瑋姍今（4）日表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕。所謂的「世代正義」，到頭來只是他追逐權力的工具。戴瑋姍表示，今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。

戴瑋姍指出，2017年黃國昌曾多次公開強調年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至70%，當年的話猶言在耳，如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾。

戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談。她強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」。藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。

