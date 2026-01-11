民眾黨跳船潮不斷！「他」退黨怒警告還有下波 黃國昌尷尬回應了

即時中心／黃于庭報導

民眾黨近期退黨潮不斷，2個月內已有4人跳船。新竹市樹下里長蔡志堅日前表態，將以無黨身分投入議員選戰，正式遞交退黨申請，更預言「會有下波退黨」。有媒體報導稱，白營初選評鑑標準與初選民調規則不明確，引發基層怨聲四起。對此，黨主席黃國昌今（11）日表示，他與蔡志堅面對面談過，對方表態要以無黨籍身分參選，也只能尊重。

黃國昌表示，他與蔡志堅在新竹面對面談過，對方表示參選的意願，但不想參加黨內初選，要用無黨籍選，也只能尊重。他稱，黨內選舉機制公開公平，且提名有消極資格要求，像是有沒有犯過罪、有沒有酒駕；若都沒沒有這種狀況，地方評鑑根本不會有問題。

因此，黃國昌直言，總不可能有酒駕、家暴、槍砲前科的人，還讓他登記參加初選，「那不就鬧大笑話嗎？」，當然要進行初步過濾，沒有這些消極問題，才能進入下個階段；而下階段沒有幹部評分，也沒有黨員投票，百分之百全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」

對於部分黨員不想參加初選競爭，欲以無黨籍參選，黃國昌說，「站在我的角度，我從來不口出惡言，尊重他們」，但也要請他們適可而止，不要為了自己利益，莫名其妙傷害民眾黨。

提及前黨主席柯文哲，黃國昌認為對方是好人，過去他對這種事通常不多說什麼，「但黃國昌現在是民眾黨主席，絕對不容許用這種子虛烏有、不實事情，配合特定媒體攻擊民眾黨，我絕對不接受」；他更要媒體說清楚講明白，是哪裡不公平？用全民調還不公平嗎？那是不是按照他們想法，黨應該承諾保送、徵召才公平？

