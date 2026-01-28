民眾黨軍購只提不審！陳揮文開轟黃國昌：把人當笨蛋

政治中心／周孟漢報導



台灣軍購特別條例草案屢遭在野陣營阻擋，至今已達10次之多，民眾黨甚至在昨（26）日自提版本，本想展現專業與決心卻遭到外界批判「毫無專業」，甚至有漏字的情形。而在27日，媒體人陳揮文看完民眾黨26日的記者會後，指出黃國昌在會中提出的軍購條例版本，並「沒有要付委審查」，氣得痛批「滿場廢話」，甚至不滿說道「黃國昌，你是把大家當笨蛋嗎？」。

民眾黨軍購條例「打假球」？陳揮文直播開轟黃國昌



民眾黨立法院黨團1月26日召開軍購記者會，公開自提的軍購條例版本，不過當被問到該版本是否會與政院版草案一同排入30日院會議程時，黃國昌卻表示，就他目前與藍營共識，隔天白營版本暫不會排案，除非中午前雙方有達成新共識，否則將維持原決議，並稱目前的共識是程序委員會「不會審定」，甚至透露藍營知道白營會自提軍購法案版本，但事前還沒國民黨團看條文，不清楚國民黨團是否會支持，要進一步再跟國民黨探詢。

黃國昌表示，民眾黨軍購版本暫不會排案。（圖／民視新聞網）





資深媒體人陳揮文在看完記者會後，發現民眾黨秀出軍購版本，卻沒有要付委、審查，痛批「簡單講就是民眾黨、黃國昌在打假球啦」，無奈表示「我實在被黃國昌擊敗了」，認為若是民眾黨是個正常的政黨，應該是要跟民進黨的版本競爭，但卻沒打算付委審查。





黃國昌立委任期剩不到一週！遭酸「把大家當笨蛋」

另外，加上黃國昌立委任期剩下不到1週的時間，讓陳揮文氣得轟「你不付委審查，那你提這個版本幹嘛？無聊阿」，並進一步開罵「你提這個版本是提心酸的啊」，甚至表示「黃國昌，你是把大家當笨蛋嗎？」。

陳揮文痛批「黃國昌，你是把大家當笨蛋嗎？」。（圖／翻攝Youtube頻道《陳揮文》）









國防部開記者會示警！若通過白營版本「恐衍生嚴重後遺症」





針對民眾黨所提出的軍購特別條例，國防部27日上午也臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，國防部提出的專案，是依據敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的；若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症。





國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，若強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全無法執行，甚至可能會衍生後遺症。（圖／民視新聞）





黃文啓表示，若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症，「我們也會在立院徹底的講清楚，讓所有人能夠瞭解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全。」他直言，若勉強只買裝備卻沒有配套，後續審監單位在稽核時，恐怕相關的建案人員都難逃失職之責。所以這部分，國防部會跟立院就技術層面交代清楚，但還是希望能夠按照行政院版本通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。













原文出處：民眾黨軍購條例「只提不審」打假球？陳揮文「1原因」開轟黃國昌：把人當笨蛋

