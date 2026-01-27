民眾黨軍購條例漏字 黃智賢笑翻：草包不要臉！黃國昌2/1等著接傳票吧

記者陳思妤／台北報導

黃智賢大笑黃國昌草包，中英文都比她爛（圖／翻攝自黃智賢夜問YT）

民眾黨主席黃國昌的立委任期倒數4天，昨（26）日民眾黨團又自提軍購條例，結果第一條就被發現漏字。媒體人黃智賢今（27）日邊講邊笑，大酸黃國昌不要臉，就是沒有料、草包，兵都沒有當過，連法案都寫不好，但很擅長說謊，「我知道你英文不好，你中文也很爛啦！黃國昌你中英文都比我爛啦！」黃智賢更提到，黃國昌的國會保護傘到1月31日，「禮拜天2月1日黃國昌你等著接傳票吧！」

藍白封殺行政院提出的8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，至今不讓草案付委審查，民眾黨昨日自提版本，結果採購的項目和數量和國防部上週公布的一樣，還被抓包，民眾黨版本的條例第一條就漏字，提升「聯合作戰效能」，竟然變成「聯合作效能」。

黃智賢今天在直播中大酸黃國昌沒有料、就是草包，連兵都沒有當過，連法案都寫不好，但很擅長說謊。接著黃智賢是邊說邊笑，直呼黃國昌鬧笑話，第一頁就出現錯字，聯合作戰效能，結果戰不見了，「聯合作效能，啊哈哈哈哈哈，黃國昌我知道你英文不好，你中文也很爛啦！黃國昌你中英文都比我爛啦！」

黃智賢大酸，而且跟行政院版本比較後「發現一模一樣」，但是黃國昌又把預算放進去，「法案沒寫那麼細的啦！」她直呼，邏輯有問題、文意不通，錯字、漏字都出現、廢話一堆，居然把數量跟機密金額、採購價格都寫出來，奇怪了，那這樣如果降價或是漲價都不能買，因為不能違法，「法案沒有人在寫金額啦，黃國昌你不讀書也要有衛生觀念嘛！不讀書你看電視好不好！」

「有你這麼low的嗎？你是失智症發作嗎？沒有！他就是壞！」黃智賢說，黃國昌目的就是要騙選民，還有騙一堆人，說民進黨要花1.25兆，他省錢花4千億就可以保衛台灣，又可以跑去跟中國騙，說民進黨窮兵黷武、破壞兩岸和平。

黃智賢說，黃國昌在擋軍購時候她就講了，最後黃國昌一定會過，因為還是要對美國交功課，「他說謊美國已經非常非常不爽，所以透過媒體一再放話修理黃國昌」。她痛批，黃國昌又當又立，寫的內容全部都行政院版本，美國國會公布細節後行政院也公布、媒體還爆料了，「一模一樣！媒體沒爆料的你就寫不出來！」

黃智賢大酸，這樣黃國昌就可以達到目的，而且昌粉都不看電視、不看報紙，只聽黃國昌直播，覺得黃國昌好棒棒、「六塊肌好棒棒」。「黃國昌你最不要臉！」她說，黃國昌又要演親美反中，又要告訴大陸親中反美，不然為什麼擋軍購，「說我紫雲黃氏啊」，言行舉止都在包牌，她就看黃國昌要怎麼演，兩面三刀包牌術，一而再再而三露餡。

黃智賢也說，黃國昌期限要到，聽說立法院週五要歡送民眾黨立委，蠻好笑的，「他（黃國昌）的保護傘到1月31日、到週六晚上12點一過，灰姑娘的南瓜車就會消失，禮拜天2月1日黃國昌你等著接傳票吧！」

