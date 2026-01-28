民眾黨軍購條例「只提不審」挨轟打假球？陳揮文點名1關鍵怒嗆黃國昌：把人當笨蛋

資深媒體人陳揮文。 圖：翻攝飛碟聯播網Youtube （資料照）

[Newtalk新聞] 台灣軍購特別條例草案在立法院屢遭在野陣營阻擋，至今已被卡關多達 10 次。民眾黨立法院黨團昨（26）日更主動提出自家版本，原欲展現專業與決心，卻遭外界批評內容粗糙、甚至出現漏字情形，引發爭議。

對此，媒體人 陳揮文 在 27 日直播中直言，看完民眾黨記者會後「實在看不下去」，並點出最大問題在於，該版本「根本沒有要付委審查」，痛批這樣的作法形同「打假球」。

民眾黨立法院黨團 1 月 26 日召開軍購記者會，公開自提軍購特別條例版本。不過，當媒體詢問該版本是否會與行政院版草案一同排入 30 日院會議程時，民眾黨主席、立委 黃國昌 卻表示，依目前與藍營的共識，白營版本暫時不會排案，除非中午前雙方達成新共識，否則仍維持「不排案」的原決議。

黃國昌更透露，目前程序委員會「不會審定」，國民黨方面雖知情民眾黨會自提版本，但事前並未看過條文，是否支持仍須再行探詢。

對此，陳揮文直言，民眾黨既然秀出軍購條例版本，卻沒有要付委審查，「簡單講就是民眾黨、黃國昌在打假球啦」，更直言自己「實在被黃國昌擊敗了」。他指出，若是一個正常的政黨，理應拿自己的版本與民進黨版本競爭，而不是提出來卻不讓法案進入實質審查程序。

此外，陳揮文也點出，黃國昌的立委任期已剩不到一週，卻仍提出一個不打算付委審查的版本，讓他忍不住開罵：「你不付委審查，那你提這個版本幹嘛？無聊啊！」並直言「你提這個版本是提心酸的啦」。

陳揮文最後更重話嗆聲：「黃國昌，你是把大家當笨蛋嗎？」直指這樣的政治操作，不僅無助軍購推動，也只是在消耗社會信任。針對民眾黨所提出的軍購特別條例，國防部 27 日上午也臨時召開記者會示警。國防部戰略規劃司長 黃文啓 中將指出，國防部提出的軍購專案，是依據敵情威脅、聯合作戰計畫及防衛作戰兵力調整所規劃。

黃文啓強調，若立法院強行通過民眾黨版本，將使國防部「完全沒有辦法執行」，甚至可能衍生嚴重後遺症，對整體國防規劃造成實質衝擊。

