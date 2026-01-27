「民眾黨軍購條例」國防部認窒礙難行 白委：內容充實

台北市 / 綜合報導

針對1.25兆國防特別條例，民眾黨昨（26）日提出黨團版本，但內容被國防部質疑欠缺專業評估。除了行政院之外，國防部今（27）日一早也臨時召開記者會，表示民眾黨版本將造成軍購案窒礙難行。對此，民眾黨立委回應，版本 內容充實 。

國防部戰規司長黃文啓說：「針對我們的組織以及威脅，必須採購必要的武器裝備。」螢幕簡報秀出台灣採購軍武流程，隨著民眾黨團昨（26）日自提黨版，軍購特別條例草案，國防部隔天一早7點半，臨時召開記者會說明可行性。

國防部戰規司長黃文啓說：「除了籌購新武器，同一個時間，我們會規劃汰除舊武器，如果我現在規劃的這些武器裝備項目，沒有辦法如期獲得的話，衝擊是整體面的。」

原本1.25兆預算大砍僅剩4000億，民眾黨版也進一步刪除政院版提案中，原有重層攔截網台灣之盾，非紅供應鏈等內容，國防部更進一步指出，民眾黨刪除的AI輔助決策和C5SIR系統，屬於「去中心化指管」和「分散式指揮」的核心，若沒有這項系統將造成各基層部隊各行其是，無法完成聯合作戰。

另外政院版規劃採購，「作戰持續量能相關裝備」，要將武器彈藥物資儲量延長到120天，若這項目遭到刪除也將影響作戰量能，且民眾黨版的五項軍購案中，並沒有列國內配合款，例如海馬士多管火箭所需的戰堡車堡，庫儲和後勤保修設施都沒有包含其中。

國防部戰規司長黃文啓說：「現在按照這個(民眾黨)版本去做，真的的確是窒礙難行，勢必造成我們整個作業，也沒有辦法去因應我們整個後續審查。」立委林國成說：「我們的內容非常充實，行政院吃不到葡萄說葡萄酸。」是否支持白營版本，抑或是跟進自提黨版，藍營暫且隔岸觀火中，民進黨則喊話盡速將院版付委審查，別讓軍購案繼續卡關。

原始連結







