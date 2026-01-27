民眾黨軍購條例「窒礙難行」？ 國民黨團：賴清德先立院報告、備詢

民眾黨立法院黨團26日自提軍購特別條例草案，行政院認為「窒礙難行」，外界關注藍營立場。對此，國民黨團書記長羅智強今（27日）表示，國民黨團的立場一直都是一樣的，尤其特別軍購的部分，賴清德總統能夠兌現他的選舉諾言，來立法院報告並備質詢。

羅智強上午在黨團辦公室與首席副書記長林沛祥、立委翁曉玲召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會後，回應媒體時事議題。

民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。

廣告 廣告

林沛祥（左起）、羅智強、翁曉玲。（國民黨團提供）

行政院發言人李慧芝26日晚間表示，此版本缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

國防部戰規司長黃文啓中將今天表示，民眾黨團版本只有買裝備，沒有建立配套措施，若立院強行通過民眾黨團版本，可能會使國防部無法執行，甚至衍生後遺症。

有關國民黨團的立場，羅智強明確表示，國民黨團的立場一直都是一樣的，基本上我們希望不管是特別軍購，跟所謂的總預算，尤其特別軍購的部分，賴清德總統能夠兌現他的選舉諾言，來立法院報告並備質詢，那同時針對立法院通過的預算，軍人的加薪、警消退休保障，能夠儘速合法編列，這些都是國民黨的基本立場沒有改變。

延伸閱讀

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」

蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標