民眾黨軍購條例一讀付委 賴中強狠酸黃國昌版國防：不要飯菜、只要蔥

經濟民主連合召集人賴中強。 圖：經民連提供

立法院民眾黨團所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」今（30）日在藍白聯手下，搶先行政院版本完成一讀並交付委員會審查。對此，經濟民主連合召集人賴中強受訪時直言痛批，民眾黨版本的預算規模僅有國防部專業評估金額的三分之一，反問「難道國防只需要做三分之一嗎？」直指該作法根本是「無理取鬧」。

賴中強表示，黃國昌過去在立法時，常替有意義的法案「加蔥」、強化內容，但如今這部攸關國家存亡的國防法案，卻變成「只要蔥，不要飯跟菜」，質疑民眾黨刻意削弱國防整體規劃，完全背離國安現實與專業評估

他指出，行政院版本是經過國防部嚴謹專業評估後所提出為期8年、總預算1.25兆元計劃；反觀黃國昌所提版本上限只有4,000億元，這意味著黃國昌認為，國防部打算做的事情，「只需要做3分之1、只需要做33%」。

賴中強批評，任何人都看得出來，這是一格非專業、無理取鬧的提案，黃國昌從未向國人說明清楚，國防部提出的1.25兆元計劃中，被他砍掉的那「3分之2」究竟哪個部分是不需要的？他也直言，黃國昌此舉純粹就是作秀，以及實質上在阻擋台灣的自我防衛，找一個卸責的理由。

對於黃國昌身為立法委員，卻主導大幅刪減並以立院版本取代行政部門所提預算案，外界質疑是否形同以內閣制「國防大臣」之姿介入國防決策，甚至干預總統的三軍統帥權？賴中強表示，藍白陣營長期以來不斷試圖讓立法權介入甚至凌駕行政權，但依照憲政分工，預算法案本就應由行政部門提出，才符合體制與專業原則。

賴中強也進一步以黃國昌廣為人知的外號「國蔥」形容此次行徑的荒謬性。他指出，過去外界調侃黃國昌，是指他在一道已有主食、主菜、且具有實質內容的法案中，刻意「加點蔥」刷存在感，頂多只是枝節問題；然而，這次攸關國家存亡的國防法案，黃國昌的作法卻已變成「不要飯、不要菜，只要蔥」。

