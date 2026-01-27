民眾黨轟國防部「比廢話王」 質疑海鯤號「窒礙難潛」算什麼建軍規劃

台灣民眾黨立法院黨團27日針對行政院與國防部批評該黨軍購版本提出強烈反擊，直指兩機關新聞稿在比賽「誰是廢話王」，更質疑海鯤號潛艦「窒礙難潛」是什麼建軍規劃。

民眾黨團表示，該黨與退役將領檢視院版後，發現條文「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，才提出黨團版本。

民眾黨團細數國防部「政治凌駕專業」案例，包括2019年原想向美國購買M109A6自走砲，經美方建議後才轉向海馬士系統；此外，行政院特別預算打算購置的無人機款式，過去在俄烏戰爭中多次出包引發爭議，卻堅持購買，質疑是否圖利特定業者或幫忙清庫存。

廣告 廣告

針對海鯤號潛艦，民眾黨團指出，原定114年11月交艦，至昨日已進行六次浮航測試，卻遲遲無法潛水，諷刺國防部「有何臉面宣稱目前建軍規劃能真正有效提升國軍作戰能力」。

對於行政院與國防部指控民眾黨「無視國防自主」，民眾黨團反駁，要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權。民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆元假藉台美合作招攬海外軍火商，才是「假藉增強國防韌性，真掏空台灣」。

民眾黨團版本將預算總金額降為4000億元，要求一年一期編列並逐年追蹤進度，行政院須先向立法院提出專案報告經同意後始得籌編預算，包括過去五年軍購效益、採購項目籌獲期程及財政衝擊評估等。民眾黨團強調，理性監督軍購才是真正守護台灣。

更多品觀點報導

回應藍白合作質疑 陳智菡：政策討論本就應該開放理性

馬文君轟國防部「裝神弄鬼」顧立雄火氣回擊：「委員不想聽 」

