民眾黨轟賴清德「2027武統說」製造恐慌 總統府急改臉書遭抓包

民眾黨今(27)日發布聲明,嚴厲批評總統賴清德昨日在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上稱「北京當局以2027完成武統台灣為目標」,認為此言論不僅與美國總統川普判斷不同,也與美中經濟暨安全檢討委員會最新報告相左,質疑賴總統究竟有何情資能明確指出「中共2027就會打」。

↑（圖片由民眾黨提供）

民眾黨指出,賴總統才說完,總統府馬上澄清媒體「錯誤解讀」,並偷偷修改臉書貼文,將「以2027年完成武統台灣為目標」改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。民眾黨質疑:「賴總統是口誤還是刻意販賣芒果乾?」

聲明強調,若真如賴總統所言「中國2027就要完成武統」,高達1.25兆的國防特別預算應該2026年執行完畢,為何要拖到2033年?民進黨政府除了採購武器、發小橘書,是否該像以色列一樣準備人人皆兵?

↑（圖片翻攝自賴清德FB）

民眾黨特別點出,美國總統川普在川習通話後主動致電日本首相高市早苗,建議不要在台灣議題上刺激北京;日本首相也表示要與中國通過對話建立良好關係。當美、日等民主盟友都在為東亞局勢降溫時,賴總統卻拋出誤導性敘事。

民眾黨痛批,賴清德在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下信口雌黃,製造社會恐慌、衝擊金融市場,甚至可能動搖區域穩定、損及國際信任,事後還派發言人甩鍋給媒體。民眾黨諷刺:「賴清德選前高舉『選我最不容易開戰』,選上就變成『中共2027要攻台』,現在恐怕是美日盟友眼中最麻煩、最讓人頭痛的咖。」

