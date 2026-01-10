民眾黨轟「審代理孕母」沒做功課 范雲還原真相：果然是不誠實的政黨

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院委員委員會近期審查《人工生殖法》，民眾黨立委陳昭姿主張代理孕母入法，然而民進黨立委范雲認為配套不足應脫鉤處理，遭民眾黨發文痛批未細讀法案版本。對此，范雲今（10）日還原當天審查過程。她也痛批，民眾黨小編利用時間差，偷換概念攻擊認真的他黨立委，讓人無法接受，「民眾黨這種攻擊方式，果然是個不誠實的政黨！」

范雲指出，民眾黨社群亂做圖攻擊，拿下午大家才拿到的最新版本，罵她早上的發言沒看條文。（資料照）

民眾黨9日晚間在臉書發文痛批，民進黨過去倡議的進步價值，如今綠委面對代理孕母入法，卻選擇為反而反，甚至根本不看條文，一再用情緒性的發言、惡意的舉例，對陳昭姿進行人身攻擊與集體圍剿，刻意抹黑法案內容，讓原本應該理性辯證的制度討論完全變調。

民眾黨也透過圖卡進一步指出，范雲聲稱「代孕條文未要求在台灣居住天數或戶籍連結，只要符合法定身分就可啟動，規範不足」，然而《人工生殖法》第18條之1條就明定，委託者其中一方應符合幾點規定，包括：具中華民國國籍，並於我國設有戶籍；每年在我國居住183日以上；未年滿50歲，質疑范雲沒把法條看清楚。

針對民眾黨的指控，范雲稍早也在臉書上說明，週四環委員會審查人工生殖法時，她在台上有針對民眾黨的提案版本指出，民間團體認爲對委託方的規範不夠完善，同時間，陳昭姿在外面受訪，聲稱她有提出修正動議。但事實是這個神秘的最新「修正動議」版本，她們整個上午在現場根本沒收到。

范雲表示，當天程序發言後，委員會開始宣讀條文，總共宣讀了超過4小時，直到將近下午4點才開始審查時，現場所有人才拿到這個版本。結果隔天民眾黨社群就開始亂做圖攻擊，不知道如何辯護，所以利用時間差，拿下午大家才拿到的修正動議、最新版本來罵她當天早上的發言沒看條文、沒做功課。

范雲痛批，這樣的攻擊方式，也非常不誠實。她也質疑，民眾黨如果真的這麼在乎這個法案，當天怎麼會幾乎所有時間，只有陳昭姿委員在現場？連黃國昌都只有出現一下下？如果真的在意這個法案，就請多派幾位立委現場好好審查、好好辯論，不要只會做假圖卡在網路上帶風向，然後說民進黨多位立委欺負一人。

