民眾黨辣妹黨工遭控「不淪球星」！開房對話全曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

民眾黨專員梅嬿翎，同時也是前新聞主播梅聖旻、吳中純夫婦的女兒，遭爆料介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，爆料指出梅嬿翎會趁陳芷英出國比賽時，與林劭安過夜偷情；梅嬿翎因反罷免出差時，林劭安也會陪同。不僅如此，梅嬿翎和林劭安會同時出席陳芷英的生日聚餐，用朋友身分掩蓋出軌實情。





據悉陳芷英（左）與曾是HBL、UBA球星的林劭安（右）穩定交往5年。（圖／翻攝自IG＠陳芷英、國立體育大學臉書）

根據《鏡週刊》報導，有「女籃界峮峮」、「微笑女孩」之稱的籃球國手陳芷英，在今（2025）年9月初無預警退役，震驚體壇。在她退役前夕，卻接獲爆料人指控陳芷英的同為籃球選手的男友林劭安，劈腿民眾黨社會發展部專員梅嬿翎，而梅女的父母則分別是體育主播梅聖旻和新聞主播吳中純。自稱梅嬿翎閨密的爆料人透露，兩人曖昧關係始於今（2025）年6月；林劭安雖已向女友報備行程，但私下仍與梅嬿翎約會。

被爆當小三的梅嬿翎（左圖右）不僅是前主播梅聖旻（右圖右）、吳中純（右圖左）的女兒，更是民眾黨專員。（圖／翻攝自吳中純臉書）

爆料人更透露，陳芷英7月遠赴德國參加世大運女籃賽期間，身為民眾黨黨工的梅嬿翎因公出差，林劭安竟趁機跟進其入住的飯店，兩人共度春宵，且此事在民眾黨同事間已非秘密。爆料人還提供了梅嬿翎與林劭安內容露骨的對話截圖作為證據，對話中可見，梅嬿翎疑似訂好飯店傳給林劭安看，林劭安回「你可能也是要先去，我以為德國跟我們差5小時，結果是他們晚上我們凌晨」、「所以她會先跟我聊天，電話一下我才會出門，你要等我喔」，梅嬿翎則回「你幾點過來小巨蛋這裡，我要等很久嗎？我先過去嗎？」。

梅嬿翎（上圖）被爆料會在出公差時，與林劭安密會偷情，民眾黨同事間幾乎都知道此事。（圖／翻攝自梅嬿翎IG）

不僅如此，爆料人更踢爆，陳芷英結束賽事回台後，林劭安在夜店為其舉辦生日派對時，竟大膽邀請梅嬿翎出席。爆料人痛批林劭安很扯，同時也同情不知情的陳芷英。對此爆料，《鏡週刊》致電梅嬿翎，但對方以忙碌為由要求稍後聯繫，但後續電話和訊息均未回應。陳芷英則透過 IG 簡短回覆，表示她與林劭安都認為爆料內容不實，但未提供進一步解釋。

梅嬿翎（上圖）遭爆料當小三，插足女籃國手陳芷英的5年感情。（圖／翻攝自吳中純臉書、梅嬿翎IG）





