民眾黨辣妹黨工遭爆「淪球星小三」！主播媽媽回應了
娛樂中心／楊佩怡報導
前新聞主播梅聖旻、吳中純夫婦的女兒，同時也為民眾黨專員的梅嬿翎，時常在社群平台上辣秀好身材；不料，她卻被爆料「知三當三」，插足女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，以朋友身分掩蓋兩人偷情的行為，消息曝光後引發各界熱議。對此，吳中純回應並駁斥女兒是小三的謠言。
吳中純（右）強調堅信女兒梅嬿翎（中）不是小三，與林劭安只是普通朋友。（圖／翻攝自吳中純臉書）
針對梅嬿翎被爆與林劭安有不淪一事，前主播吳中純回應了，根據《自由時報》報導，吳中純表示一早就把女兒挖起來質問是否有此事，梅嬿翎的說法是：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房」。吳中純不滿的說，林劭安和梅嬿翎都單身，「到底有什麼好爆料的，而且另外那倆人（陳芷英、林劭安）也否認」。
梅嬿翎（上）向母親透露她和林劭安只是普通朋友，出差也都和女同事睡。（圖／翻攝自梅嬿翎IG）
吳中純透露，女兒稱出差1個人住房預算只有2千，她從未看過林劭安。吳中純也說女兒從未與她說過林劭安，因此她堅信女兒和林劭安就是普通朋友，更自爆「我和梅聖旻已經替梅嬿翎申請學校，明（2026）年就要讓女兒出國念書」，心疼女兒遭人影射為小三的吳中純，痛批爆料人：「這根本是中傷梅嬿翎，你們怎麼可以對年僅24歲的女孩子做出這種傷害」。
梅嬿翎（中）遭爆介入女籃國手陳芷英（左）與其男友（右）的感情，開房對話紀錄也跟著曝光。（圖／翻攝自陳芷英IG、吳中純臉書、國立體育大學臉書）
回顧整起事件，根據《鏡週刊》報導，自稱梅嬿翎閨密的爆料人透露，梅嬿翎和林劭安的曖昧關係始於今（2025）年6月；爆料人透露，陳芷英7月遠赴德國參加世大運女籃賽期間，身為民眾黨黨工的梅嬿翎因公出差，林劭安竟趁機跟進其入住的飯店，且此事在民眾黨同事間已非秘密。爆料人還提供了梅嬿翎與林劭安內容露骨的對話截圖作為證據；不僅如此，爆料人更踢爆，陳芷英結束賽事回台後，林劭安在夜店為其舉辦生日派對時，竟大膽邀請梅嬿翎出席。針對此事，陳芷英透過 IG 回覆稱，她與林劭安都認為爆料內容不實。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：民眾黨辣妹黨工遭爆「淪球星小三」！前主播吳中純痛心發聲「開房內幕」全說了
更多民視新聞報導
民眾黨辣妹黨工遭控「不淪球星」！開房對話全曝光
迪麗熱巴被爆是複製人！「臉腫+肢體僵硬」畫面瘋傳
吳建豪遭傳暴瘦20公斤！「最新真面目」健康狀況全說了
其他人也在看
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 215
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 138
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前 ・ 33
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 7
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 26
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 6
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 5
艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰
朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路 遭網製迷因本人親回應了
【緯來新聞網】亞洲天王周杰倫近日參與F3成員言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信的新曲〈恆星不忘For緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 18
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 47
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12