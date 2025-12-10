民眾黨辣妹黨工遭爆「淪球星小三」！主播媽媽回應了

娛樂中心／楊佩怡報導

前新聞主播梅聖旻、吳中純夫婦的女兒，同時也為民眾黨專員的梅嬿翎，時常在社群平台上辣秀好身材；不料，她卻被爆料「知三當三」，插足女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，以朋友身分掩蓋兩人偷情的行為，消息曝光後引發各界熱議。對此，吳中純回應並駁斥女兒是小三的謠言。





吳中純（右）強調堅信女兒梅嬿翎（中）不是小三，與林劭安只是普通朋友。（圖／翻攝自吳中純臉書）

針對梅嬿翎被爆與林劭安有不淪一事，前主播吳中純回應了，根據《自由時報》報導，吳中純表示一早就把女兒挖起來質問是否有此事，梅嬿翎的說法是：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房」。吳中純不滿的說，林劭安和梅嬿翎都單身，「到底有什麼好爆料的，而且另外那倆人（陳芷英、林劭安）也否認」。

梅嬿翎（上）向母親透露她和林劭安只是普通朋友，出差也都和女同事睡。（圖／翻攝自梅嬿翎IG）

吳中純透露，女兒稱出差1個人住房預算只有2千，她從未看過林劭安。吳中純也說女兒從未與她說過林劭安，因此她堅信女兒和林劭安就是普通朋友，更自爆「我和梅聖旻已經替梅嬿翎申請學校，明（2026）年就要讓女兒出國念書」，心疼女兒遭人影射為小三的吳中純，痛批爆料人：「這根本是中傷梅嬿翎，你們怎麼可以對年僅24歲的女孩子做出這種傷害」。

梅嬿翎（中）遭爆介入女籃國手陳芷英（左）與其男友（右）的感情，開房對話紀錄也跟著曝光。（圖／翻攝自陳芷英IG、吳中純臉書、國立體育大學臉書）

回顧整起事件，根據《鏡週刊》報導，自稱梅嬿翎閨密的爆料人透露，梅嬿翎和林劭安的曖昧關係始於今（2025）年6月；爆料人透露，陳芷英7月遠赴德國參加世大運女籃賽期間，身為民眾黨黨工的梅嬿翎因公出差，林劭安竟趁機跟進其入住的飯店，且此事在民眾黨同事間已非秘密。爆料人還提供了梅嬿翎與林劭安內容露骨的對話截圖作為證據；不僅如此，爆料人更踢爆，陳芷英結束賽事回台後，林劭安在夜店為其舉辦生日派對時，竟大膽邀請梅嬿翎出席。針對此事，陳芷英透過 IG 回覆稱，她與林劭安都認為爆料內容不實。





