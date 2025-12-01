民眾黨退黨潮再起？李有宜突退黨「理由曝光」，創黨元老朱蕙蓉跟進：只支持值得支持的

台灣民眾黨今（11/30）再掀退黨潮？發言人李有宜宣布辭去職務並退出民眾黨，全力專注博士班學業；隨後創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨，並痛批黨內雙重標準。對此，民眾黨表示尊重個人生涯規劃，感謝李有宜過去付出並祝福其完成學業。

台灣民眾黨今（11/30）再掀退黨風波！民眾黨發言人李有宜今日上午透過臉書宣布，即日起辭去發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。她在貼文中表示，「期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

李有宜宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉也在臉書轉發其貼文，並同步宣布退黨，表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨，從此海闊天空，只支持值得支持的」。

朱蕙蓉昨日更在臉書批評民眾黨雙重標準，直指自己上幾場政論節目後遭黨中評會約談、停權半年，而民眾黨新住民委員會主委徐春鶯則已被羈押禁見，「難道不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？標準的雙標，台灣民眾黨。」

綜合媒體報導指出，朱蕙蓉與丈夫楊行昌曾在2024年底因京華城案、政治獻金案相關事宜被北檢傳喚，朱指出事後中評會要求她出面說明，讓她氣得表態「若黨中央和中評會仍恣意妄為，本人朱蕙蓉將在中評會開除前自行退黨」。

針對李有宜退黨一事，台灣民眾黨回應表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出，以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於「民眾為本」的理念服務社會。民眾黨指出，已在第一時間表達關心，並祝福李有宜早日完成學業。

據悉，李有宜曾參選2024年新北第二選區立委（涵蓋蘆洲、五股及三重16里），落選後仍持續耕耘地方，並早早宣布計畫參選明年三蘆議員選舉。然而，民眾黨主席黃國昌旗下「四大金釵」三蘆主任周曉芸也已表態參選，內部競爭意味濃厚。





