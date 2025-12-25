民眾黨退黨+1！中市戰將宣布退黨：當人民的代表

陳諭韋近日宣布退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳諭韋臉書）





民眾黨再度有人退黨！投入2026年九合一大選、爭取台中市北屯區市議員提名的陳諭韋，近日宣布退出台灣民眾黨，並已正式遞交退黨聲明書。隨著選戰腳步逼近，民眾黨短短一個月內接連出現退黨案例，黨內動態備受關注，也為主席黃國昌的選戰布局投下變數。

台中市北屯區市議員選戰競爭激烈，民眾黨內原本就有多名人選角逐，包括前埔里鎮代會副主席陳諭韋、現任議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊、前台中市府研考會主委吳皇昇，以及中央委員許瑞宏。陳諭韋認為黨內提名作業進度緩慢，影響選戰準備，因此決定退黨，轉以無黨籍身分參選。她也證實，已於12月23日向民眾黨台中市黨部遞交退黨聲明書。

廣告 廣告

陳諭韋在臉書發文表示，自己參選並非出於黨內派系安排或政治算計，而是希望以更具實質影響力的方式，為地方里長、社區與北屯區帶來改變，強調要成為「人民的民意代表」，而非派系代表。

民眾黨退黨潮？本月第3人

如今陳諭韋宣布退黨，成為本月第三位退黨黨員，本月1日李有宜宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，表示將專心完成博士班學業；同一天，朱蕙蓉也公開宣布退黨。

更多東森新聞報導

綠「南二都」競爭！妃憲零互動 林岱樺發言時「隆、瑩離場」

超潮！跟上最夯「提帽小人」拍法 蔣萬安：大寶覺得很讚

高虹安重返市府！兩度哽咽：人生被迫按下暫停鍵

