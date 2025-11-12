民眾黨通過第二波議員提名 候任立委陳清龍推太太接棒、前時力秘書長入列

民眾黨通過提名連小華參選台中市議員（后里、豐原選區）。民眾黨提供。



備戰2026地方大選，民眾黨今(11/12)天在中央委員會上通過直轄市、縣市第二波議員提名，名單包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰，其中連小華丈夫是現任議員、明年2月將接任立委的陳清龍，吳韋達過去曾任時代力量秘書長。

民眾黨今天召開中央委員會會議，黨主席黃國昌先裁示全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資，同時責成社發部聯繫民眾黨在全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災；另外，月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。

另外，今天會中核定選決會通過的2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括江和樹、連小華、吳韋達、張雪如、簡千翔、陳乙辰。黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。

黃國昌表示，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持，每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題。

面臨極端氣候衝擊、台灣地理位置更受颱風頻繁侵擾，黃國昌強調，光是9月份樺加沙颱風挾帶豪雨，釀成花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰壩、19人罹難，就暴露出中央和地方跨部門救災統合的失能、敲響防災與疏散系統嚴重斷層的警鐘，因此民眾黨將會持續於社區推動防災士培訓與建設，今年度已經完成六都防災士培訓、共訓練出約250名合格防災士，11月底也會舉辦大型論壇，邀請防災士們回訓，和公衛、消防、醫療的專家，聚焦台灣災難發生時如何跨域整合協作，結合政府與民間力量，強化民眾防災自主能力以及增強台灣的社會韌性。

