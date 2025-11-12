民眾黨通過第二波議員提名 候任立委陳清龍推太太接棒、前時力秘書長入列
備戰2026地方大選，民眾黨今(11/12)天在中央委員會上通過直轄市、縣市第二波議員提名，名單包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰，其中連小華丈夫是現任議員、明年2月將接任立委的陳清龍，吳韋達過去曾任時代力量秘書長。
民眾黨今天召開中央委員會會議，黨主席黃國昌先裁示全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資，同時責成社發部聯繫民眾黨在全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災；另外，月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。
另外，今天會中核定選決會通過的2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括江和樹、連小華、吳韋達、張雪如、簡千翔、陳乙辰。黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。
黃國昌表示，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持，每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題。
面臨極端氣候衝擊、台灣地理位置更受颱風頻繁侵擾，黃國昌強調，光是9月份樺加沙颱風挾帶豪雨，釀成花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰壩、19人罹難，就暴露出中央和地方跨部門救災統合的失能、敲響防災與疏散系統嚴重斷層的警鐘，因此民眾黨將會持續於社區推動防災士培訓與建設，今年度已經完成六都防災士培訓、共訓練出約250名合格防災士，11月底也會舉辦大型論壇，邀請防災士們回訓，和公衛、消防、醫療的專家，聚焦台灣災難發生時如何跨域整合協作，結合政府與民間力量，強化民眾防災自主能力以及增強台灣的社會韌性。
更多太報報導
「輸了就輸了！」 新北市藍白整合若比民調 黃國昌：我與李四川差距不大
民眾黨指控縱容違法企業領補助 經濟部冤喊「非事實」 已追回8家逾1億元
民眾黨走讀傷警 北檢再傳黃國昌
其他人也在看
民眾黨彰化縣議員提名出爐 吳韋達、張雪如確定續戰
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣民眾黨中央委員會今（12）日公布2026年彰化縣議員提名名單，吳 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
中央通過2026縣市議員提名 民眾黨彰化「南北雙馬達」續戰
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣民眾黨中央委員會今（12）日通過2026年縣市議員提名名單，彰化縣「南互傳媒 ・ 14 小時前
獲白營提名拚連任 雲林議員陳乙辰：盼組黨團擴大服務量能
民眾黨12日舉行中央委員會，選決會通過2026年直轄市、縣市第2波議員提名名單，其中包括雲林縣第3選區陳乙辰，現任縣議員的陳乙辰表示此次提名以現任議員優先，日後會尋找適合人選再提名，希望未來能爭取3名議員當選，在縣議會組成黨團，擴大民眾黨在地方的服務量能。中時新聞網 ・ 15 小時前
沈伯洋選台北市長「輾壓蔣萬安」？游淑慧酸爆：喜聞曹公又獻策了
聯電創辦人曹興誠今日在臉書表示，呼籲總統賴清德要徵召綠委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面都碾壓台北市長蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，喜聞曹公又獻策了，雖然曹公總出「熊主意」，但她挺喜歡的。中天新聞網 ・ 19 小時前
請賴找沈伯洋選台北市長？郭正亮：曹興誠實在很壞
聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為能輾壓現任市長蔣萬安，遭藍營酸爆。前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉時接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。中時新聞網 ・ 17 小時前
白基層怨黃國昌只顧新北4大金釵！詹凌瑀轟「一言堂」：誰聽話誰有資金
民眾黨主席黃國昌有意參選2026年新北市長，《鏡週刊》今（11日）指出，有白營基層不滿黃國昌的選舉布局，認為黃重心都放在新北市，只顧新北市各區服務處主任周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇「4大金釵」辦活動，其他縣市資源明顯少很多。媒體人詹凌瑀也痛批，這樣的戲碼早不是第一次上演，在時代力量時期，黃國昌就以「一言堂」著稱，資源全握在自己手裡，誰聽話誰就有曝光、資金、提名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民眾黨拋「這時間點」決定藍白合！他：急了
[NOWnews今日新聞]中廣前董事長趙少康與民眾黨主席黃國昌日前會面，談論2026年新北市長選戰，備受關注，另外，民眾黨秘書長周榆修接受專訪時稱，希望明年3月前可以與國民黨確定方式，不代表會一直等，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
NBA/獨行俠AD想復出？ 傳要老闆親自開綠燈
達拉斯獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）目前受到小腿傷勢影響，已連續缺席6場比賽，球團這邊對於他的傷相當謹慎，今（13日）有媒體報導，如果他接下來想復出，必須得由老闆杜蒙（Patrick Dumont）開綠燈才行。中天新聞網 ・ 27 分鐘前
「超兇賽車皇后」登JKF封面！曝1特別嗜好：幫爸爸服務
娛樂中心／張予柔報導亞洲男性娛樂第一品牌JKF的11月號雜誌，邀到日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。擁有「寫真界最強黃金比例」封號的她，不僅外型性感迷人，私下卻是個名副其實的「美食大胃王」，一口氣吃下一公斤食物仍能保持完美身材，令粉絲驚呼連連。民視 ・ 18 小時前
白營通過第二波議員提名 5現任者確定再戰！台中陳清龍交棒妻
2026地方選舉持續升溫，民眾黨12日中午由黨主席黃國昌召開中央委員會，通過2026年第二波議員提名名單，分別為現任的台中市大里霧峰選區江和樹、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村、永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰；另也於現任台中市議員、即將於明年2月遞補立委的陳清龍其后里豐原選區，提名陳妻連小華角逐議員選舉。中時新聞網 ・ 17 小時前
NBA》獨行俠的下一步？美媒點名安東尼戴維斯將被交易
獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）狼狽下台之後，總管職務暫由麥克芬利（Michael Finley）、瑞卡迪（Matt Riccardi）代理，芬利球員時代也是獨行俠的名將。由於哈里森的離去，他的奪冠規劃也不再被重視，導致「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）很可能成為交易籌碼。中時新聞網 ・ 17 小時前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？請來年輕舞者在孫文人像前勁歌熱舞，台下的鄭麗文拍手叫好，因為11月12號，不光是孫文誕辰紀念日，鄭麗文更是本日壽星，也是她上任以來首次的中常會。國民黨主席鄭麗文：「麗文將要親自，來接任我們的革命實踐研究院的院長，希望重拾我們的核心理念中心思想，強化所有黨員論述的能力，未來我們也希望所有的新進黨員，都能夠邀請他們到革實院來上課，由我親自來授課。」傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）鄭麗文身兼主席及革實院院長，說要秉持核心理念，但這包含孫文思想嗎？畢竟先前她出席白色恐怖追思活動，其中悼念對象就是孫文恨之入骨的共諜吳石，引發黨內路線之戰，而前青年部副主任丁瑀，帶上生日禮物提醒鄭主席。國民黨前青年部副主任丁瑀：「其實就是蔣中正日記1950年的版本，吳石通匪有據，殊為寒心，令及逮捕。」一向被視為親中路線的鄭麗文，更一度傳出有意裁簡駐美代表處，最終在黨內人士勸說下作罷。傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）國民黨文傳會主委吳宗憲：「這個百分之一百是誤傳，我們的主席從一開始到現在，對駐美代表處非常的支持，而且對我們的對秦代表也非常支持，完全沒有任何改變。」立委(民)賴瑞隆：「鄭麗文上任之後很明顯的傾斜了，往中共往習近平傾斜，而偏忽忽略了整個美國跟日本的一個關係，更加親共親中，而輕視美國反對美國的話，這恐怕會對於台灣的未來，會產生重大的一個影響。」鄭麗文上任至今，從黨內到黨外，一波未平，一波又起。原文出處：傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文：沒想過要裁撤 更多民視新聞報導賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片全球經濟「不可或缺」實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界民視影音 ・ 15 小時前
鄭麗文稱普丁非獨裁者 林佳龍瞠目結舌：挑戰三觀的黨主席
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪談及俄烏戰爭時，竟脫口說出俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發爭議。對此，外交部長林佳龍於今（12）日播出的專訪中回應，「鄭麗文對獨裁的見解，已超越了知識的極限，這樣的黨主席真的是在挑戰我們的三觀」。民視 ・ 14 小時前
「台版柬埔寨」陪偵弘仁會水房涉洩密律師+1…30萬元交保
「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，且除了竹聯幫弘仁會經營的水房與杜男密切合作外，檢警9月也發現「藍道」集團委任律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團，隨即將3人拘提到案；訊後，3人分依200萬、80萬、50萬交保。檢調12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。 曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。 「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。 反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這新頭殼 ・ 19 小時前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
留營政策奏效 國軍編現比微增0.6%至79.2% 國防部：預估年底達80%
中共解放軍威脅日益升高，國軍兵員是否足夠維持防衛戰力，引發關注，立委王定宇直指海軍沱江艦兵員編現比不到5成，要求國防部改善，根據國防部明天（11/13）將向立法院提報的書面報告中指出，經過強化招募人才與留營政策等努力，統計民國114年（2025年）迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。太報 ・ 14 小時前
新版《財劃法》345億元未分配怎麼用？藍綠各有盤算 財政部重申這立場
新版《財政收支劃分法》因公式有誤，以致仍有345億元的普通統籌稅款無法全數分配。民進黨團提案作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費，但財政部仍堅守立場表示，未分配款項的性質仍為普通統籌稅款，原則上須透過修法程序處理。太報 ・ 13 小時前
縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣議會第20屆第6次定期會12日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過台灣好報 ・ 14 小時前
法院認證棒球場遭開挖破壞現場 竹市府：依法後續處置
新竹市立棒球場下游廠商向棒球場統包廠商巨佳營造請求給付工程款所提出的訴訟，桃園地方法院判決出爐，判決書中提及市府開挖棒球場破壞現場後，導致後續無法驗收及下游廠商無法進場改善，遭多名市議員抨擊是高虹安市府挖爛棒球場，導致3年來改善工程停擺。對此，市府晚間發布新聞稿稱，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統自由時報 ・ 14 小時前