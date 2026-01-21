民眾黨通過第四波議員提名！許甫和「四大金釵」林子宇、陳怡君入列

民眾黨前副秘書長許甫（右）將參選北市松山信義區。資料照。李政龍攝



民眾黨今(1/21)天召開中央委員會會議，會中核定選決會通過的2026年第四波議員提名名單，其中包括前副秘書長許甫參選北市松山信義區、被稱為「四大金釵」的黃國昌中和永和區主任陳怡君、板橋區主任林子宇也入列。黨主席黃國昌表示，期勉各位未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持，用行動把地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。

民眾黨中央委員會會議今天通過並公布第四波議員提名名單，包括基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。

黃國昌強調，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景，更有完整的實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持，用行動把地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌說，面對民進黨政府的違法濫權，民眾黨要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題，每位參選人爭取讓自己成為最好的選擇。他指出，民眾黨已正式公布2026顧台灣9支箭政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠，同時與國民黨的共同政見進度也在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界報告。

另外，針對中華民國史上首位遭彈劾的總統賴清德，黃國昌表示，對比鄰近的南韓，國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹錫悅、守住南韓民主，因此期待在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，不讓「德意志」凌駕於法律、凌駕於國家之上。

針對行政院未編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算、苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地23個收件站，收件數已經破1300件，第一階段收件作業將持續進行至1月23日，接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預期2月初正式提起訴訟。黃國昌強調，民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。

最後，會中也公布第五波提名選區公告，包含台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，上述選舉區將各提名一名參選人。

