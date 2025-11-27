民眾黨連「2026唯一本命區」都奉送藍營？黃光芹：黃國昌主動進民調絞肉機送頭

2026地方大選將近，國民黨與民眾黨如何「藍白合」成為討論焦點，雙方黨主席鄭麗文、黃國昌也日前面會，強調藍白一定會合。對此，媒體人黃光芹在臉書發文直言，「藍白合醉翁之意在2028」，但驚聞民眾黨將比民調「輸了就退」模式擴及到宜蘭和嘉義市，等於主動願意進「民調絞肉機」送頭給藍營。

黃光芹表示，藍白合放在2026地方選舉是硬「送作堆」，怎麼談、怎麼怪，況且還沒談，就悶聲打雷，其來有自。站在藍營的立場，2026他們大可總攬全局，没必要跟白營談，可打的主意是先「賞」你1到2個區，大家作作樣子，先把民眾黨框住，才能補國民黨2028缺的那一塊拚圖。

黃光芹指出，鄭、黃兩人同時喊「1+1大於2」，其實是場面話，真正的公式是31%+14%。形式上那個1，是好歹尊重民眾黨還是個獨立的政黨；但民眾黨應知，就政治實力來說，自己目前只是14%，取捨的關鍵在於，民眾黨還要不要堅持自己的1。



黃光芹說，粗略以藍白45%比綠營40%的態勢分析，如果總統賴清德不先回到4成的基本盤，則2028尋求連任，選情並不樂觀，尋思如何裂解藍白合，也是失去主體性的下下策。



黃光芹強調，既然藍白領袖均知，藍白合醉翁之意不在2026、而在2028，則尤其民眾黨必須向支持者說服，在2026處境上的尷尬。

黃光芹提到，原本以為只有黃國昌採「比民調、輸了就退」的模式，昨日卻驚聞此模式可能擴及宜蘭和嘉義市。這種跳過協調機制，主動願意「送頭」進民調絞肉機的作法，看似嘴上公平，實則是主動獻策幫鄭麗文解圍。

黃光芹直言，要不是輿論發酵，民眾黨警覺到，如果連新竹市本命區連眼睛都不眨一下，就要送進絞肉機，將對支持者難以交代，否則恐怕連僅有的籌碼，都要獻祭給國民黨。



黃光芹指出，另外，發明以「聯合政府」模式，加入「副首」作為2026可退而求其次的籌碼，也突顯民眾黨在2026提名上的窘境，而這種模式要一路適用到2028。「如果真是這樣，則民眾黨必須向外界坦承，是否主從地位已定，民眾黨自此成為傭兵，那就不要再吵、再鬧了。」

