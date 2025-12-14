民眾黨遭紅色滲透？她開嗆柯文哲、黃珊珊：徐春鶯不是個案

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪，遭收押禁見。近日有媒體報導，國安單位與調查局對徐的調查已持續好幾年。時事評論員吳靜怡認為，徐春鶯不是個案，前主席柯文哲、立委黃珊珊是無間道還是不知道？民眾黨恐已捲入系統性滲透風險的警訊。

吳靜怡今（14）日以「《反滲透法》徐春鶯案只是前菜？高檢署發展組織罪劍指民眾黨核心，柯文哲、黃珊珊是無間道還是不知道？」為題發文表示，這不是突襲辦案，而是鋪陳多年的國安偵查，這起案件，早在政治之前，就已是國安案件。

廣告 廣告

吳靜怡說，據媒體報導，國安單位與調查局對徐春鶯的調查已持續好幾年，早在2022年九合一選舉前，徐從中國國民黨轉到台灣民眾黨，就已專案鎖定，並曾聲請監聽票進行電話監控，檢調原想在2025年10月初，民革幹部翟駿來台與徐會面時「甕中捉鱉」，但因徐突然回中國大陸，兩人未碰面，原計劃因此撲空。

吳靜怡提到，2025年11月26日，新北地檢署指揮調查局兵分11路，約談徐春鶯等7名被告，檯面上違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》等罪嫌，幕後重罪還涉嫌違反《國家安全法》的發展組織罪，該部分由二審的台灣高檢署負責偵辦，而非一般地檢署。徐春鶯案不是「單一個案」，而是民眾黨捲入系統性滲透風險的警訊！

吳靜怡也說，國安單位鎖定與徐春鶯對接的中方人物是翟駿，現任民革副主委、上海市政協常委，民革是中共領導下的政黨，負責對台宣傳統一路線，檢調正在對徐春鶯被扣押的電腦和手機資料進行數位鑑識，我們對案件的認知從一般政治獻金疑慮，拉高到國安危機，檢調真正要查的，從來不只是徐春鶯這個人，而是她背後是否存在一整套滲透與發展組織的系統。

吳靜怡指出，檢調的偵查重點在於：1、徐春鶯拿錢受委託辦事的上線是誰；2、徐春鶯有無涉嫌在民眾黨內部吸收人員；3、徐春鶯與柯文哲、黃珊珊的互動內容。最重要的，就是柯文哲、黃珊珊對徐春鶯的角色是否知情？或競選活動中是否接受了來自中方的利益。

「柯文哲、黃珊珊，是無間道還是不知道？」吳靜怡直言，若柯、黃明知徐春鶯身分背景有高度爭議，涉圖謀中方可能帶來的政治或競選利益而默許，甚至接受了實質協助，這將構成最嚴重的政治背叛與法律責任！

吳靜怡強調，若不知道，柯文哲對身邊核心人物的國安風險完全無感，甚至在媒體質疑後仍力挺到底，顯得民眾黨在兩岸光譜中過於灰色、體質上缺乏基本國安敏感度的致命缺陷。誰都能了解在政治上生存往往比命運還殘酷，只是沒人會選擇紅色這條路，難道柯為了選總統不斷趕路，忘記了出路。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

徐春鶯涉反滲透法藍白竟批賴清德！國台辦幫腔：堅決反對羅織罪名

傻眼！曾聘徐春鶯當委員…蔣萬安忘了稱「應該是前市府」 扯民進黨雙標

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！黃國昌：賴清德下指導棋惡意連結柯文哲

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！簡舒培酸爆：沒點前科不敢在民眾黨混

