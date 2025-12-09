民眾黨選將自稱最大公約數

宜蘭縣長選戰開打，民進黨參選人林國漳（左起）、國民黨立委吳宗憲、民眾黨前立委陳琬惠、宜蘭縣議會議長張勝德合影。（本報資料照片）

受民眾黨徵召參選宜蘭縣長的前立委陳琬惠，9日拋出「我是藍白最大公約數」，引發熱議，國民黨立委吳宗憲形容明年選戰將如「史達林格勒戰」般激烈，須由最能抗壓者出線；宜蘭縣議會議長張勝德強調，最大公約數不能靠自稱，而是要靠公平透明制度決定；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則說，自己會走進基層、用政見爭取成為縣民真正的最大公約數。

陳琬惠昨接受廣播節目專訪，表示宜蘭3名藍白人選中，她在中間票源拓展、地方知名度與基層接觸度上都具備優勢，認為自己最能串聯藍白力量，也因為參與過2次選舉，與宜蘭熟悉度深、觸及面廣，確實具備「最大公約數」特質，希望藍白整合能在農曆年前拍板，避免選舉節奏被拖慢。她強調，藍白合關鍵在公平機制，「沒有誰是誰的小弟」，制度若不透明、不被支持者接受，整合恐破局。

也有意參選宜蘭縣長的吳宗憲指出，宜蘭已被民進黨列為「必拿回來」的首要縣市，府院黨近期明顯投入，代表戰局勢必激烈。他形容明年選戰強度不會亞於「史達林格勒戰」，唯有敢戰、耐打、能抗壓的人才能扛起大旗，自己具備整合藍白能力，也會尊重兩黨提名節奏，持續做該做的事，目標只有贏下2026、迎向2028政黨輪替。

張勝德呼籲藍白合作須建立在公平透明、能回應地方需求的制度上，並非倉促喊話，強調「最大公約數不是誰說了算，要透過民調、地方意向等公開機制驗證。」

林國漳說，任何願意投入公共服務的人都值得尊重與祝福，他會持續深耕地方、傾聽鄉親需求，並提出具體政見，以行動成為縣民心中最大公約數，而非用政治話術定義。