民眾黨部辦「客家小學堂」凝聚向心力 邱臣遠：推廣文化也強化地方交流

照片來源：台灣民眾黨新竹黨部

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

為凝聚在地向心力，與備戰明（2026）年選舉，台灣民眾黨新竹黨部12月4日舉辦「客家小學堂」活動，有「客家小阿姨」之稱的新竹黨部副執行長鍾心渝以生動活潑教學方式，帶領新竹黨部夥伴從語言、文化到歌曲，全面認識客家文化的特色與底蘊。新竹市代理市長兼民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，辦學堂不僅推廣文化，也強化地方交流。

新竹市客家人口超過3成、新竹縣更接近7成，新竹黨部社會發展部主任施淑婷表示，希望透過深入淺出的課程，讓大家了解並重視客家文化的延續與傳承。

廣告 廣告

邱臣遠親自蒞臨活動，並有多位民眾黨地方黨公職共同參與，包括新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷、竹東鎮民代表吳俊明、新竹市議員李國璋、客雅里里長蔡穎德與樹下里里長蔡志堅。除此之外，新竹黨部蔡文盛與葉國文兩位主任均出席，展現民眾黨對客家文化與地方連結的重視。

照片來源：台灣民眾黨新竹黨部

邱臣遠表示，客家文化是新竹地區多元族群中不可或缺的重要元素，此次舉辦「客家小學堂」不僅是文化推廣，更是凝聚黨部夥伴、強化地方交流的重要機會。他強調，面對明年選舉，團隊將持續以更緊密的協作、更多元的活動與更扎實的在地耕耘，讓黨的理念與服務更貼近市民需求。

邱臣遠指出，為了傳承客家語言和文化，新竹市府這幾年從個人到家庭、再到整個社區，全面推動各式客家相關計畫。今年新竹市也特別和全球客家總會簽署MOU，讓新竹的客家文化推廣可以走得更深、更廣、也更具國際連結。

照片來源：台灣民眾黨新竹黨部

邱臣遠說明，新竹市政府透過客語課程、說故事與家庭、社區活動，提升日常客語的使用；也首次辦理天穿日祭天、全國客家日等活動，串連在地資源推廣客家文化。此外，市府完成客家會館改造、鹽港溪自行車道與茄苳景觀工程，明年也會持續優化客庄環境，包括風火輪公園彩繪，讓客家文化在新竹持續發光。

新竹黨部強調，後續將推出更多與社會教育、文化扎根及公共議題相關的活動，並持續深化與基層的連結，讓未來參選人的政策與服務更貼近市民期待，展現黨部備戰2026地方選舉決心。

照片來源：台灣民眾黨新竹黨部

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

楊金龍：央行貨幣為信任基礎 推動支付創新與代幣化金融發展

基隆水污染善後 市府開罰非法排放廠100萬元並追查其他污染源

【文章轉載請註明出處】